Чехия отказалась изучать российскую вакцину от коронавируса, в Кремле уже отреагировали

Чехия прекратила изучение российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Фармацевтический регулятор республики утверждает, что производитель не предоставил достаточное количество документации, но в Кремле указали на политические причины.
«Поступившей к нам [от производителя] документации к «Спутнику V» недостаточно. Мы ее изучили и с соответствующими замечаниями изложили [свои выводы] в отчете, направленном правительству», — заявила 29 апреля ТАСС директор Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова.
Документация по российской вакцине якобы включала «десятки страниц». Между тем, по словам Сторовой, сопроводительные материалы, направляемые производителями подобных препаратов, могут содержать десятки тысяч страниц. Сторова добавила, что Чехия не планировала клинические исследования вакцины, поскольку официального запроса от властей не поступало.
Комментируя решение Праги, пресс-секретарь президента России Владмира Путина связал отказ чешского фармрегулятора изучать документы по российской вакцине от коронавируса «Спутник V» с дипломатическим скандалом.
Дмитрий Песков отметил, что решение было принято в угоду «провокационному настрою», и оно не в интересах чехов. «Ведь все-таки речь идет о мировой вакцине, которая является самой эффективной по общему признанию», — сказал он ТАСС.