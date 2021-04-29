Чехия отказалась изучать российскую вакцину от коронавируса, в Кремле уже отреагировали

Чехия прекратила изучение российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Фармацевтический регулятор республики утверждает, что производитель не предоставил достаточное количество документации, но в Кремле указали на политические причины.



«Поступившей к нам [от производителя] документации к «Спутнику V» недостаточно. Мы ее изучили и с соответствующими замечаниями изложили [свои выводы] в отчете, направленном правительству», — заявила 29 апреля ТАСС директор Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова.

