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Чехия отказалась изучать российскую вакцину от коронавируса, в Кремле уже отреагировали

Чехия прекратила изучение российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Фармацевтический регулятор республики утверждает, что производитель не предоставил достаточное количество документации, но в Кремле указали на политические причины.

«Поступившей к нам [от производителя] документации к «Спутнику V» недостаточно. Мы ее изучили и с соответствующими замечаниями изложили [свои выводы] в отчете, направленном правительству», — заявила 29 апреля ТАСС директор Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова.

Документация по российской вакцине якобы включала «десятки страниц». Между тем, по словам Сторовой, сопроводительные материалы, направляемые производителями подобных препаратов, могут содержать десятки тысяч страниц. Сторова добавила, что Чехия не планировала клинические исследования вакцины, поскольку официального запроса от властей не поступало.

Комментируя решение Праги, пресс-секретарь президента России Владмира Путина связал отказ чешского фармрегулятора изучать документы по российской вакцине от коронавируса «Спутник V» с дипломатическим скандалом.

Дмитрий Песков отметил, что решение было принято в угоду «провокационному настрою», и оно не в интересах чехов. «Ведь все-таки речь идет о мировой вакцине, которая является самой эффективной по общему признанию», — сказал он ТАСС.

МИД Чехии 17 апреля заявил о высылке 18 российских дипломатов. Премьер-министр республики Андрей Бабиш на пресс-конференции сказал, что сотрудники ГРУ подозреваются в причастности к взрывам на складах боеприпасов. Склад № 16 в селе Врбетице Злинского края взорвался 16 октября 2014 года; второй склад, № 12, — 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека. Российские власти назвали обвинения Чехии «чушью» и пообещали зеркальный ответ. Вскоре МИД РФ попросил покинуть Россию два десятка чешских дипломатов. После этого Болгария заподозрила шестерых россиян в причастности к взрывам на военных складах.

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Комментарии (8)

Guest1234
Про "общее признание" только у нас пишут. Остальные страны только изучают эту вакцину, так как разработчик никому не предоставил данные в полном объеме, как требуется. Из тех, кто начал изучать, пока еще никто не признал. Все надеются, что все будет хорошо, но официальных ответов нет.
Привычка все засекречивать тут совсем не в тему сработала.
Parallax
Отреагировали, усы задергались.
WuhanRockCafe
Да и хрен с ними, с чехами
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