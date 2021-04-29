«Мы не будем этого терпеть». Песков прокомментировал действия Чехии и Болгарии

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина заявил, что Россия хочет поддерживать добрые отношения с другими странами, однако не будет терпеть неподобающее поведение.



«То, что сейчас творят в Чехии, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой так называемой солидарности присоединяются прибалты и другие. Мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим. Мы четко это демонстрируем», — цитирует 29 апреля заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, Россия при этом хочет поддерживать дружественные отношения с другими странами.