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«Мы не будем этого терпеть». Песков прокомментировал действия Чехии и Болгарии

В Кремле заявили о нежелании терпеть поведение Чехии и Болгарии

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина заявил, что Россия хочет поддерживать добрые отношения с другими странами, однако не будет терпеть неподобающее поведение.

«То, что сейчас творят в Чехии, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой так называемой солидарности присоединяются прибалты и другие. Мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим. Мы четко это демонстрируем», — цитирует 29 апреля заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, Россия при этом хочет поддерживать дружественные отношения с другими странами.

МИД Чехии 17 апреля заявил о высылке 18 российских дипломатов. Премьер-министр республики Андрей Бабиш на пресс-конференции сказал, что сотрудники ГРУ подозреваются в причастности к взрывам на складах боеприпасов. Склад № 16 в селе Врбетице Злинского края взорвался 16 октября 2014 года; второй склад, № 12, — 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека. Российские власти назвали обвинения Чехии «чушью» и пообещали зеркальный ответ. Вскоре МИД РФ попросил покинуть Россию два десятка чешских дипломатов. После этого Болгария заподозрила шестерых россиян в причастности к взрывам на военных складах.

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Комментарии (24)

Kezevo
Щас они пиво запретят импортное. И опять выезд туристов в чехию под видом короны как всегда, ну или взорвут опять что нибудь втихаря на большее эти "тузы" неспособны...
***_555
Так когда госчинушки вывезут деток из клятой гейроппы и омереги? Когда освободят там недвижимость?
dedmoroz_5e4d8827384c2
да вата это всё, дип. работы в эпидемию меньше, и дипломатов меньше))
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