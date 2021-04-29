«Мы не будем этого терпеть». Песков прокомментировал действия Чехии и Болгарии

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина заявил, что Россия хочет поддерживать добрые отношения с другими странами, однако не будет терпеть неподобающее поведение.
«То, что сейчас творят в Чехии, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой так называемой солидарности присоединяются прибалты и другие. Мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим. Мы четко это демонстрируем», — цитирует 29 апреля заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.
По его словам, Россия при этом хочет поддерживать дружественные отношения с другими странами.
МИД Чехии 17 апреля заявил о высылке 18 российских дипломатов. Премьер-министр республики Андрей Бабиш на пресс-конференции сказал, что сотрудники ГРУ подозреваются в причастности к взрывам на складах боеприпасов. Склад № 16 в селе Врбетице Злинского края взорвался 16 октября 2014 года; второй склад, № 12, — 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека. Российские власти назвали обвинения Чехии «чушью» и пообещали зеркальный ответ. Вскоре МИД РФ попросил покинуть Россию два десятка чешских дипломатов. После этого Болгария заподозрила шестерых россиян в причастности к взрывам на военных складах.