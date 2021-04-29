В Петроградском районе Петербурга появилось новое граффити на актуальную тему.
Художник нарисовал силовика в шлеме и маске, изображение снабжено надписью «Герой нашего времени», сообщает 29 апреля телеграм-канал «Ротонда».
Вчера в том же Петроградском районе неизвестный изобразил на стене трансформаторной будки Алексея Навального, показывающего руками сердечко. Через пару часов изображение закрасили. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).