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По соседству с закрашенным Навальным появилось новое граффити — с другим героем

Художник в Петербурге изобразил на стене силовика

В Петроградском районе Петербурга появилось новое граффити на актуальную тему.

Художник нарисовал силовика в шлеме и маске, изображение снабжено надписью «Герой нашего времени», сообщает 29 апреля телеграм-канал «Ротонда».

Вчера в том же Петроградском районе неизвестный изобразил на стене трансформаторной будки Алексея Навального, показывающего руками сердечко. Через пару часов изображение закрасили. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).

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Комментарии (12)

Викториус Стэйтхэм
В обоих случаях вандализм.
А в случае с симулянтом еще и противно. Чувак на донаты и спонсорские бабки отдыхал в забугорье, а эти же молокососы его защищают. Не знал, что можно стать героем, воруя деньги и отдыхая на пляжах.
Maik5
Такие они герои нынешние (под маской).
Рыльце в пушку видно.
OdinokiyDupri
Трололо же! Никому не очевидно!
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