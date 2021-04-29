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Центр «Э» задержал жителя Петербурга за оправдание расстрела мусульман в Новой Зеландии

Сотрудники Центра «Э» пришли за 35-летним жителем Петербурга. Мужчина с фейкового аккаунта в социальной сети «ВКонтакте» активно обсуждал новости в многочисленных пабликах.

Одной из таких стала заметка о расстреле 51 человека в мечетях Новой Зеландии, размещённая в сообществе РИА Новости. Под ней петербуржец оправдал действия 28-летнего Тарранта и получил за своё высказывание два лайка.

Комментарий был оставлен 27 августа прошлого года. В словах мужчины отдел по борьбе с экстремизмом усмотрел оправдание терроризма.

Как стало известно «Фонтанке» 29 апреля, за петербуржцем накануне пришли на улицу Вавиловых. В этот же день в отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ. С собой оперативники также забрали роутер, телефоны, флешки, системный блок.

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Комментарии (9)

Maik5
В русском алфавите ещё много свободных букв. Вон сколько центров можно образовать... :)
OldObyvatel
За одобрение отравления Навального куда за премией обращаться?
aaignat
Мост кадырова одобряэ
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