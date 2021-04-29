Центр «Э» задержал жителя Петербурга за оправдание расстрела мусульман в Новой Зеландии

Одной из таких стала заметка о расстреле 51 человека в мечетях Новой Зеландии, размещённая в сообществе РИА Новости. Под ней петербуржец оправдал действия 28-летнего Тарранта и получил за своё высказывание два лайка.

Комментарий был оставлен 27 августа прошлого года. В словах мужчины отдел по борьбе с экстремизмом усмотрел оправдание терроризма.

Как стало известно «Фонтанке» 29 апреля, за петербуржцем накануне пришли на улицу Вавиловых. В этот же день в отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ. С собой оперативники также забрали роутер, телефоны, флешки, системный блок.