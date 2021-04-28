В Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, который работает на территории петербургского Водоканала, придумали имена для трёх своих ластоногих пациентов — двух малышек-тюлених и тюленёнка.



Как сообщили в центре 28 апреля, самца серого тюленя назвали, опираясь на яркие черты его характера. Мальчик, который первым попал в Репино, оказался заводным и громким. Теперь он Крикуша.