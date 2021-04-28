В Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, который работает на территории петербургского Водоканала, придумали имена для трёх своих ластоногих пациентов — двух малышек-тюлених и тюленёнка.
Как сообщили в центре 28 апреля, самца серого тюленя назвали, опираясь на яркие черты его характера. Мальчик, который первым попал в Репино, оказался заводным и громким. Теперь он Крикуша.
Компанию ему составляют самочки — Лебяжка и Крюкова. Как легко догадаться, имена им дали по местам, где они были найдены. Лебяжка поступила в центр в тяжёлом состоянии — с высокой температурой и нарушенной координацией. Уже в Репино она потеряла сознание, начались судороги. Её удалось выходить, жизни щенка сейчас ничего не угрожает.
Крюковой стала самая неуловимая. Этого детёныша испуганным и худым заметили у Новой Голландии, потом видели у Никольского собора, дальше он мигрировал к Львиному мостику. 10 апреля поиски увенчались успехом.
«Тюленята находятся в стабильном состоянии, самостоятельно едят рыбу и готовятся к жизни в дикой природе», — говорят в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих.