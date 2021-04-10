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Неуловимый петербургский тюлененок мигрировал к Львиному мостику

Испуганного малыша тюленя сняли под Львиным мостиком в Петербурге

Фонд друзей балтийской нерпы продолжает попытки спасти малыша тюленя из каналов Петербурга. За время поисков он мигрировал из Крюкова канала к Львиному мостику.

«Пока тюленьку не поймать. Он периодически вылезает погреться, но к моменту приезда спасателей соскакивает в воду и уплывает. Пока в районе канала Грибоедова», — пишут представители фонда 10 апреля.

Вчера тюлененок устроился на ночлег на льду у Новой Голландии, и около полуночи его уже пыталась поймать поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга. Но малыш испугался лодки и уплыл. Людей он боится.

Если кто-то заметил тюлененка, то о его передвижениях просят сообщать по телефону 699-23-99.

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Комментарии (4)

Гражданкa
тюлик уже в Центре реабилитации ластоногих! теперь за него можно быть спокойными - полечат, откормят и толстопузым и полным сил отпустят в Балтику )))
lamer
Загоняют зверушку досмерти, зоошизы.
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