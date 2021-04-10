Фонд друзей балтийской нерпы продолжает попытки спасти малыша тюленя из каналов Петербурга. За время поисков он мигрировал из Крюкова канала к Львиному мостику.



«Пока тюленьку не поймать. Он периодически вылезает погреться, но к моменту приезда спасателей соскакивает в воду и уплывает. Пока в районе канала Грибоедова», — пишут представители фонда 10 апреля.