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В центре Петербурга спасают худого малыша-тюлененка

Испуганный тюлененок пытается выжить в Крюковом канале Петербурга

Фонд друзей балтийской нерпы сообщил о том, что в Крюковом канале заметили малыша тюленя. Он исхудал и боится людей.

«Там занимается выживанием серый тюлененок. Внешне он совсем не ок, так как очень худой и должен часто обогреваться где-нибудь на суше. Вчера он устроился на ночлег на льду у Новой Голландии, и около полуночи его уже пыталась поймать поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга. Но малыш испугался лодки и уплыл. А сегодня он охотится (его видели с рыбой в зубах) в указанных на карте местах, близ Никольского морского собора», — рассказали в фонде 10 апреля.

Если кто-то заметил тюлененка, то о его передвижениях просят сообщать по телефону 699-23-99.

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Комментарии (1)

вадики
ЛОВИ ЕГО!!!!МЯСО!!!!Спасите малыша!!!!!
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