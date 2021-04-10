Фонд друзей балтийской нерпы сообщил о том, что в Крюковом канале заметили малыша тюленя. Он исхудал и боится людей.
«Там занимается выживанием серый тюлененок. Внешне он совсем не ок, так как очень худой и должен часто обогреваться где-нибудь на суше. Вчера он устроился на ночлег на льду у Новой Голландии, и около полуночи его уже пыталась поймать поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга. Но малыш испугался лодки и уплыл. А сегодня он охотится (его видели с рыбой в зубах) в указанных на карте местах, близ Никольского морского собора», — рассказали в фонде 10 апреля.
Если кто-то заметил тюлененка, то о его передвижениях просят сообщать по телефону 699-23-99.