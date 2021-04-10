Неуловимый петербургский тюленёнок наконец-то оказался в надёжных руках специалистов Фонда друзей балтийской нерпы. Об этом сотрудники организации сообщили 10 апреля в соцсетях, прикрепив видео спецоперации.
На кадрах специалист отряда «Кошкиспас» подкрался к животному, отдыхавшему на льду Крюкова канала, и набросил на него сачок. Малыш слегка поупирался, но всё же сдался человеку и был передан в фонд.
«Серый тюленёнок из Крюкова канала у нас! Благодарим всех жителей, которые сообщали нам в режиме онлайн местонахождение тюлененка и обстановку в целом, а также спасателей «Кошкиспас» за помощь!» — написали сотрудники фонда.
Вчера тюлененок устроился на ночлег на льду у Новой Голландии, и около полуночи его уже пыталась поймать поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга. Но малыш испугался лодки и уплыл. Сегодня его видели в районе Львиного мостика на канале Грибоедова, но там его поймать тоже не удалось.