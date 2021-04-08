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Тюленька, приехавшая в Репино с температурой и судорогами, отлёживается в бассейне

В Петербурге спасают тюленя, найденного в Лебяжьем

Спасательный сезон в разгаре: в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино поступил новый пациент.

Как сообщает Фонд друзей балтийской нерпы в своём паблике «ВКонтакте» 8 апреля, вчера из посёлка Лебяжье привезли истощённую серую тюленьку с очень высокой температурой — больше 40 градусов. У неё была нарушена координация движений, сразу после приезда она потеряла сознание, и начались судороги. «С некоторым трудом нам удалось её вывести из этого состояния, и сейчас появились некоторые надежды на то, что мы ей сможем помочь», — рассказывают зоологи.

Фонд выражает благодарность Александре и её матери, «которые обнаружили бедолагу и потом не давали ей из последних сил сбежать в воду до приезда подмоги», а также добровольцу Антону, который привёз тюлениху в центр на автомобиле. На его счету уже несколько доставленных в прошлом году тюленят.

В этом году спасательный сезон у фонда начался гораздо позже, чем в прошлом. Первый пациент прибыл в ночь на 1 апреля.

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