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Range Rover догнал тягач на ЗСД. Водителю забинтовали голову и руку

Грузовик и внедорожник столкнулись на ЗСД в Петербурге

Авария с пострадавшим затруднила проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра в Петербурге утром 27 апреля. Скоростную магистраль не поделили внедорожник и грузовик.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14989792" target="_blank" class="io-leave-page _">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на участке ЗСД от набережной Екатерингофки к Васильевскому острову белый Range Rover влетел в прицеп тягача. На месте работают медики. На кадрах с места ДТП видно, что у водителя внедорожника перебинтованы голова и рука.

ДТП произошло на вантовом мосту через Корабельный фарватер в северном направлении. В приложении «Ваш ЗСД» предупреждают об аварийном транспорте в двух полосах и затруднении движения. По данным «Яндекс.Пробок», затор на магистрали в районе места ДТП составляет около 1,6 км.

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Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14989792" target="_blank" class="io-leave-page _">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

DEMOMON
А голову зачем забинтовали? Всё равно мозгов нет.
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