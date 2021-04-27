Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на участке ЗСД от набережной Екатерингофки к Васильевскому острову белый Range Rover влетел в прицеп тягача. На месте работают медики. На кадрах с места ДТП видно, что у водителя внедорожника перебинтованы голова и рука.
ДТП произошло на вантовом мосту через Корабельный фарватер в северном направлении. В приложении «Ваш ЗСД» предупреждают об аварийном транспорте в двух полосах и затруднении движения. По данным «Яндекс.Пробок», затор на магистрали в районе места ДТП составляет около 1,6 км.