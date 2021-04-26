«Железного Феликса» на Лубянке в 91-м снесли незаконно. Это признала прокуратура

Прокуратура города Москвы признала незаконным демонтаж и перенос памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. Об этом со ссылкой на главу общероссийской организации «Офицеры России» Сергея Липового 26 апреля сообщает ТАСС.



Именно эта организация ранее обращалась в надзорное ведомство с просьбой проверить факт законности сноса монумента в августе 1991 года.



По словам Липового, «Офицеры России» получили официальный ответ от прокуратуры, в котором указано, что никаких законных оснований для сноса памятника Дзержинскому на Лубянке не было.

