«Железного Феликса» на Лубянке в 91-м снесли незаконно. Это признала прокуратура

Прокуратура города Москвы признала незаконным демонтаж и перенос памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. Об этом со ссылкой на главу общероссийской организации «Офицеры России» Сергея Липового 26 апреля сообщает ТАСС.
Именно эта организация ранее обращалась в надзорное ведомство с просьбой проверить факт законности сноса монумента в августе 1991 года.
По словам Липового, «Офицеры России» получили официальный ответ от прокуратуры, в котором указано, что никаких законных оснований для сноса памятника Дзержинскому на Лубянке не было.
«Фонтанка» писала, что в конце февраля этого года на городском портале «Активный гражданин» было запущено голосование, в рамках которого москвичам предлагалось решить, памятник кому нужно установить на Лубянской площади — Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому. С небольшим отрывом побеждал князь-полководец, однако 26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что голосование нужно отложить, поскольку оно вызвало раскол в обществе. Такое решение назвала «мудрым» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.