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«Железного Феликса» на Лубянке в 91-м снесли незаконно. Это признала прокуратура

Прокуратура признала незаконным демонтаж памятника Дзержинскому на Лубянской площади в Москве

Прокуратура города Москвы признала незаконным демонтаж и перенос памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. Об этом со ссылкой на главу общероссийской организации «Офицеры России» Сергея Липового 26 апреля сообщает ТАСС.

Именно эта организация ранее обращалась в надзорное ведомство с просьбой проверить факт законности сноса монумента в августе 1991 года.

По словам Липового, «Офицеры России» получили официальный ответ от прокуратуры, в котором указано, что никаких законных оснований для сноса памятника Дзержинскому на Лубянке не было.

«Фонтанка» писала, что в конце февраля этого года на городском портале «Активный гражданин» было запущено голосование, в рамках которого москвичам предлагалось решить, памятник кому нужно установить на Лубянской площади — Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому. С небольшим отрывом побеждал князь-полководец, однако 26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что голосование нужно отложить, поскольку оно вызвало раскол в обществе. Такое решение назвала «мудрым» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

С инициативой провести голосование о возможной установке монумента на Лубянской площади выступила Общественная палата Москвы. Ранее блогеры и общественные деятели попросили вернуть туда памятник Дзержинскому. Открытие монумента состоялось 20 декабря 1958 года напротив здания ОГПУ — НКВД — НКГБ — МГБ — КГБ СССР. Вес скульптуры без постамента составил 11 тонн. Демонтировали «Железного Феликса» 22 августа 1991 года, после провала попытки госпереворота ГКЧП. В октябре 1991 года по решению Президиума Моссовета памятник Дзержинскому в числе прочих памятников, снятых с пьедесталов, был помещён в парк искусств «Музеон». С тех пор было предпринято четыре попытки вернуть скульптуру на Лубянку.

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Комментарии (79)

Franklin_Delano_Roosevelt
надо туда Ленина запилить, который им кукиш показывать будет.
265112968
Когда сталина вернут в мавзолей?
Piter Russo
Там нужен хороший фонтан с тремя богатырями)
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