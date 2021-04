C 23 апреля, 6+

В Большом театре кукол проходит Подростковый Weekend со спектаклями независимых коллективов. Историю дружбы мальчика и животного «Лис PEACE » (12+) Юлии Каландаришвили представят 23 апреля в 19:00 и 24 апреля в 14:30 и 19:00. В субботу и воскресенье горожане могут присоединиться к спектаклю «Прогулы» (7+), который развернётся прямо на городских улицах: участникам предстоит пройти от станции метро «Чернышевская» до улицы Некрасова. В выходные в театре устроят мастер-класс по созданию стикеров для мессенджера Telegram, презентуют графический роман «Война VS Детство» , герои которого росли на территориях, охваченных военными действиями, и пустят детей за кулисы. Подробная программа — в материале «Фонтанки» .

Джазовый вибрафонист Павел Чижик и петербургская фанк-рок-группа The Vicious Seeds пятничным вечером выступят в «Люмьер Холле». Из петербургского апреля обещают перенести сразу в лето.

Музыку Саксонии играют в Капелле



24 апреля, 19:00, 6+



В Академической Капелле горожан знакомят с музыкантами Саксонии. В программе, которую исполнят в субботу, — Увертюра «Эгмонт» Бетховена, Концерт для тромбона с оркестром № 2 Рейхе, Концерт для тромбона с оркестром № 2 Глиэра, сочинения Мендельсона, Бёне. Играет Симфонический оркестр Капеллы под управлением Никиты Игнатова и Ивана Столбова.



Концерты у залива — и днём, и ночью



24–25 апреля, 17:00–06:00, 18+



В «Севкабеле» проходит большой аудиовизуальный фестиваль Tag-Nacht. В вечерней части перед зрителями выступят немецкий электро-поп-дуэт ÄTNA, квартет музыкантов из Лейпцига Still in The Woods, получивший статуэтку European Young Artists Jazz Award, и российский коллектив «Электрофорез». Хедлайнерами ночи станут два сооснователя одного из главных аудиовизуальных лейблов современности Raster-Noton — Byetone и Frank Bretschneide. Вместе с ними до утра выступают медиахудожники DAVE Festival из Дрездена, резиденты творческого объединения m_division и российского фестиваля современной культуры Gamma.