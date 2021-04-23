Фото: предоставлено БТК Поделиться Поделиться







На последних выходных апреля отправляйтесь на встречу с Евгением Водолазкиным, сводите детей на фестиваль подростковых спектаклей, не пропустите выступление гармониста Растеряева и зайдите на выставку о Чернобыле.

Актуальное



Из библиотек — в космос

24 апреля

Акция «Библионочь» в этом году проходит под девизом «Книга — путь к звёздам». В городе развлекательные программы для взрослых и детей подготовили 100 библиотек: РНБ проведёт в хранилища и покажет старинные книги о Вселенной (18+), в Центральной районной библиотеке им. А. П. Чехова развенчают «Топ-5 мифов о космосе» (16+), в Центре британской книги поговорят о Хокинге на английском (18+), а в Библиотеке Гоголя устроят целую серию перформативных экскурсий (12+). Самые интересные события «Фонтанка» собрала в тематическом гиде.



с официального сайта Российской национальной библиотеки Фото: Поделиться Поделиться







Гала-концерт Dance Open — для всех

25 апреля, 21:35, 12+

Один из крупнейших фестивалей балета в Петербурге в этом сезоне проходил лишь при четверти зрителей — из-за ограничений на период пандемии. Успеть купить билеты удалось немногим, но восполнить пробел и оценить, «как это было», теперь смогут все. В эфире канала «Культура» в это воскресенье покажут выступления 17 солистов Национального балета Испании — они исполнят, что характерно, «Испанское каприччо» на музыку Римского-Корсакова. Кроме них покажут звездный дуэт Мэтью Голдинга и Люсии Лакарра с постановкой Юрия Посохова на «Метель» Свиридова, номер солистов Национального балета Нидерландов на танго Пьяццоллы, а также танцовщиков Польского Национального балета, Большого, Мариинского, «Урал-балета» и Театра балета им. Л. Якобсона.

автор фото Владимир Черенков / Dance Open Поделиться Поделиться







«Неделя Германии» сделает акцент на литературе и праве

24 и 25 апреля, 18+

Разговор с автором «Лавра», «Авиатора», «Оправдания Острова» Евгением Водолазкиным, лекция о наследии Андрея Сахарова и его взглядах на права человека, встречи с издателями из Германии и разговоры о трудностях перевода — в программе XVIII фестиваля «Неделя Германии». Основной площадкой лекций станет амфитеатр «Ленполиграфмаша», а онлайн-трансляции для тех, кто не сможет присутствовать лично, пройдут на YouTube- канале Гёте-института в Петербурге.



День подснежника в Ботаническом саду

24–25 апреля, 10:00–17:30, 0+

Сотрудники парка-дендрария в Ботаническом саду зовут горожан посмотреть на подснежники. Биологи напоминают, что в парках и садах эти цветы долго не задерживаются: их топчут, собирают в букеты и продают. Кроме подснежников, получится посмотреть выставку «Растения — соблазнители, хищники, собственники». Она посвящена орхидеям, цветам-«хищникам», их взаимодействию с насекомыми и другими живыми существами в природе.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Новое в музеях



Истории ликвидаторов — в Военно-медицинском музее

С 22 апреля, 16+

В Военно-медицинском музее заработала экспозиция «Испытание Чернобылем». В залах выставили документы, фотографии, награды, личные вещи ликвидаторов и врачей, приборы дозиметрического контроля. Кураторы постарались рассказать о случившемся через оптику личных историй. Посетители узнают об Александре Салееве, который первым вышел на крышу четвёртого энергоблока, чтобы проверить, каков уровень радиации, и понять, возможно ли убрать высокорадиоактивные осколки; враче Викторе Владимирове, которого направили в Чернобыль во время ликвидации; Василии Найда, работавшем и на АЭС, и в тридцатикилометровой зоне в должности начальника медицинской службы оперативной группы.



Предметы со дна — как части истории

C 23 апреля, 6+

В Музее обороны и блокады начинает работу выставка «Юнги Балтийского флота». Ради неё в одном месте собрали личные вещи и снаряжение бойцов 4-й бригады морской пехоты, найденные поисковиками во время экспедиций на «Невский пятачок» за последние 30 лет, и предметы, принадлежащие бойцам Рабоче-крестьянской Красной армии. Некоторые вещи со дна Невы подняли аквалангисты. Помимо прочего в залах — фотографии, плакаты, школьный конспект и выпускной альбом 1944 года из коллекции Музея Нахимовского военно-морского училища.



скриншот с сайта Музея обороны и блокады Ленинграда Фото: Поделиться Поделиться







Гигантские животные поселились в «Эрарте»

С 23 апреля до 22 августа, 6+

Скульптуры итальянского художника Стефано Бомбардьери были дважды представлены на Венецианской биеннале. Теперь его работы — слоны, носороги, гориллы и другие звери — подвешенные на верёвках, опутанные проводами, детонаторами и счётчиками, цифры на которых указывают, что количество редких зверей становится меньше из года в год, — представлены в музее «Эрарта». Экспозиция «Мальчик и слон» получила такое название благодаря одной из центральных скульптур: огромного зверя поднимает ребёнок. К слову, размер скульптур в залах варьируется от 30 сантиметров до 5 метров.



Бакс, Турбен и друзья покажут зверей

С 24 апреля, 12+

Современные художники в мастерской «10.203», которая с января 2020 года работает в помещениях бывшей ситценабивной фабрики имени Слуцкой на Кожевенной линии, открывают «Выставку животных». Максим Има, Стас Багс, Турбен и другие решили посмотреть, как образы зверей, ставшие первоисточником современного искусства, интерпретируются в современной реальности, где люди одновременно выступают за сохранение цирков с животными и создают заповедники. «Название проекта, как и концепция, является отсылкой к наивному искусству, это намеренное упрощение, которые допускает больше свободы в художественных выражениях участников», — отмечают кураторы. Вход для посетителей свободный, но можно будет пожертвовать любую сумму приютам и организациям по защите животных.



Эрмитаж расскажет об офортах

С 24 апреля до 27 июля, 6+

«Офортами» принято называть рисунки, выполненные иглой по грунту, нанесённому на металлическую доску, с которой затем делали оттиск, или же эстамп, отпечатанный на бумаге. В Эрмитаже посетителей решили познакомить с историей русского офорта и отобрали 190 работ второй половины XIX — начала XX века, многие из которых до этого не выставлялись. Кстати, в технике офортов работали именитые живописцы: Иван Крамской, Илья Репин, Иван Шишкин, Валентин Серов.



В Русском — преломления и отражения

22 апреля — 29 июня, 12+

Художник Иван Лубенников изображает своих современниц в образе воительниц и богинь, создает работы, которые нельзя отнести ни к портрету, ни к натюрморту, ведь персонажи на них отражаются и преломляются в многочисленных сосудах и зеркалах. Большая выставка к 70-летию со дня рождения мастера проходит в Мраморном дворце.



И. Лубенников. Две грации. 2008. Холст, масло. с официального сайта Русского музея Фото: Поделиться Поделиться







Всей семьёй

Античные мифы оживят для детей

25 апреля, 12:00–14:00, 6+

В книжном магазине «Подписные издания» сотрудники искусствоведческого клуба «Фенестра» проведут мастер-класс для детей «Горгона Медуза», на котором расскажут про мифы Древней Греции и научат делать бумажные «стильные змеиные прически». Запланированы две часовые встречи: в 12:00 и в 13:00.



книжный магазин «Подписные издания» / vk.com Фото: Поделиться Поделиться







Telegram и прогулки объединяют в театре

До 25 апреля

В Большом театре кукол проходит Подростковый Weekend со спектаклями независимых коллективов. Историю дружбы мальчика и животного «Лис PEACE» (12+) Юлии Каландаришвили представят 23 апреля в 19:00 и 24 апреля в 14:30 и 19:00. В субботу и воскресенье горожане могут присоединиться к спектаклю «Прогулы» (7+), который развернётся прямо на городских улицах: участникам предстоит пройти от станции метро «Чернышевская» до улицы Некрасова. В выходные в театре устроят мастер-класс по созданию стикеров для мессенджера Telegram, презентуют графический роман «Война VS Детство», герои которого росли на территориях, охваченных военными действиями, и пустят детей за кулисы. Подробная программа — в материале «Фонтанки».



Об иностранце в России вспомнят в библиотеке

25 апреля, 16:00, 12+

В особняке Мясникова краевед Наталья Самохвалова читает лекцию «19, Petite Morskoi, Petersbourg» о британском фотографе Вильяме Каррике и его снимках. Надпись, которую вынесли в тему вечера, нечаянно обнаружила на одной из карточек племянница героя. Женщина так заинтересовалась, что выучила русский язык и отправилась в Советский Союз, чтобы узнать, что именно её родственник открыл первое в России фотоателье и учился в Академии художеств у брата Карла Брюллова, Александра. Теперь с историей жизни Каррике познакомят широкую публику.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Музыка в городе



Чижик устроит вечер тепла

23 апреля, 20:30, 16+

Джазовый вибрафонист Павел Чижик и петербургская фанк-рок-группа The Vicious Seeds пятничным вечером выступят в «Люмьер Холле». Из петербургского апреля обещают перенести сразу в лето.

Борис Березовский выступит в Филармонии

24 апреля, 20:00, 6+

Лауреат конкурса им. Чайковского, пианист Борис Березовский выступает в Большом зале Филармонии. Его сольные концерты проходили в лучших залах мира: от Берлинской филармонии, лондонского Роял-Фестивал холла и парижского Театра Елисейских Полей до Венского Концертхауса, Дворца изящных искусств в Брюсселе и концерт-холла Megaron в Афинах. В субботу музыкант исполнит сонаты № 1 , № 2 , № 3 Бетховена и «Времена года» Чайковского.



с официального сайта Филармонии Фото: Поделиться Поделиться







Музыку Саксонии играют в Капелле

24 апреля, 19:00, 6+

В Академической Капелле горожан знакомят с музыкантами Саксонии. В программе, которую исполнят в субботу, — Увертюра «Эгмонт» Бетховена, Концерт для тромбона с оркестром № 2 Рейхе, Концерт для тромбона с оркестром № 2 Глиэра, сочинения Мендельсона, Бёне. Играет Симфонический оркестр Капеллы под управлением Никиты Игнатова и Ивана Столбова.

Концерты у залива — и днём, и ночью

24–25 апреля, 17:00–06:00, 18+

В «Севкабеле» проходит большой аудиовизуальный фестиваль Tag-Nacht. В вечерней части перед зрителями выступят немецкий электро-поп-дуэт ÄTNA, квартет музыкантов из Лейпцига Still in The Woods, получивший статуэтку European Young Artists Jazz Award, и российский коллектив «Электрофорез». Хедлайнерами ночи станут два сооснователя одного из главных аудиовизуальных лейблов современности Raster-Noton — Byetone и Frank Bretschneide. Вместе с ними до утра выступают медиахудожники DAVE Festival из Дрездена, резиденты творческого объединения m_division и российского фестиваля современной культуры Gamma.

с официального сайта «Севкабеля» Фото: Поделиться Поделиться







Дельфин возродится весной

24 апреля, 20:00, 16+

В «Морзе» в субботу выступает Дельфин. Музыкант сделает акцент на «весеннем возрождении» и представит обновлённую электрическую программу. Базой стали композиции из альбомов «Край» и «442».

Растеряев представит новый альбом

25 апреля, 20:00, 16+

Гармонист, актёр «Буффа» Игорь Растеряев выходит на сцену «Космонавта», чтобы презентовать альбом «10 лет на комбайне», материал для которого был записан на концертах за несколько сезонов. В сборник вошли как старые песни, так и композиции, написанные недавно. Вместе с Растеряевым играть собираются барабанщик Василий Яковлев и гитарист Игорь Бабко, работающие в том числе и с Дельфином.



На экране



Джонни Депп снова велик

С 22 апреля, 16+

Джонни Депп впервые за долгое время снова в большом кино. Он сам спродюсировал ленту «Великий» и исполнил в ней главную роль. Герой Деппа — фотожурналист Юджин Смит, который прославился снимками с фронтов Второй мировой и уличных манифестаций. В центре истории оказалось одно из самых важных событий в жизни фотографа: в 1971 году в Японии он начал снимать серию о последствиях отравления ртутью в деревне Минамата, рядом с которой химическая компания безнаказанно сбрасывала тяжёлые металлы в воду.

Колин Фарелл сопроводит через звёзды

С 22 апреля, 16+

Дочь Джонни Деппа — Лили Роуз Депп — играет в новинке «Поколение Вояджер», снятой режиссёром Нилом Бергером, известном по «Дивергенту». Группа детей, выращенных и натренированных специально для многолетнего космического перелёта, должна отправиться на другую планету и выжить. Их наставник — герой Колина Фаррелла («Джентльмены»).



Гай Ричи покажет «Гнев человеческий»

С 22 апреля, 18+

Новинка проката — «Гнев человеческий» Гая Ричи. В новом фильме автора «Большого куша» и «Джентльменов» — Джейсон Стэйтем. На этот раз кинозвезда играет инкассатора, желающего отомстить за гибель близкого человека.

«Властелин колец» вновь в кино

С 22 апреля, 12+

На этих выходных на большие экраны выходит вторая — отреставрированная — часть «Властелина колец» Питера Джексона «Две крепости».



На Караванной переступят через семейные сложности

С 22 апреля, 16+

В Доме кино на этих выходных можно посмотреть «Порочную связь» итальянского режиссёра Даниэле Лукетти. По сюжету, семья в Неаполе переживает нелёгкий период после того, как стало известно о романе мужа героини на стороне. Маленькие дети пытаются выбрать между родителями.

Триера возвращают в «Родине»

23 апреля, 20:00, 18+

В «Родине» в пятницу устраивают специальный показ «Догвилля»

Ларса фон Триера на английском с субтитрами. Действие этой картины фактически происходит на театральной сцене с минимумом декораций. Главное действующее лицо — девушка Грейс в исполнении Николь Кидман — спасается от гангстеров и укрывается в небольшом городке, где все жители кажутся милыми и понимающими — но только на первый взгляд.

