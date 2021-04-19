На «Подростковом Weekend» научат рифмовать, рисовать стикеры для telegram и пустят за кулисы

С 21 по 25 апреля в Большом театре кукол пройдет Подростковый Weekend. Зрителей ждут спектакли независимых коллективов для зрителей младшего и старшего подросткового возраста, обсуждения, мастер-классы, творческая образовательная прогулка, экскурсия по БТК и презентация графического романа.

Программу откроет спектакль Петра Чижова «Пакетик, который хотел быть нужным» (21 апреля, 12+) — экодрама об одиссее полиэтиленового пакетика, предполагающая разговор не только о том, в каком состоянии нынче пребывает окружающая среда, но и какое место во всем этом занимает человек.



Фото: Полина Назарова, фото предоставлено БТК Поделиться Поделиться







Продолжит ее постановка Юлии Каландаришвили «Лис PEACE» (23 и 24 апреля, 12+). Авторы характеризуют историю дружбы мальчика и лиса, созданную в формате моноспектакля, как антимилитаристскую. А заодно можно будет узнать о пользе приключений и умении правильно расставаться.



Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







24 и 25 апреля все желающие пофланируют по улицам с образовательным объединением «Все дела». Создатели «Прогулов» (7+) творчески подошли к формату прогулки, соединив городскую архитектуру с увлекательными историями из жизни города и играми, рождающимися прямо на ходу.

24 апреля под присмотром преподавателей художественно-фантазёрской студии ДК ПТХ пройдет мастер-класс с говорящим названием «Создание стикерпака для telegram про театр» (10+). А на мастер-классе про хип-хоп-музыку (24 апреля, 10+) обещают обучить freestyle’у и участию в рэп-баттлах. Гуру хип-хопа Даниил Иванов расскажет о технике быстрого рифмования, объяснит значение таинственных слов «панчлайн» и «дабл тайм» и как используется аллитерация. И разумеется, можно будет сочинить собственную рэп-композицию, прочитав ее на финальном джеме.



Презентация графического романа «Война VS Детство» пройдет 24 апреля в буфете Большого театра кукол. Истории людей, чье взросление проходило на территориях, где шли военные действия, визуализировали независимые художники России и Украины. А современные детские писательницы Кристина Кретова и Юлия Брыкова написали текст романа.

Также в программе Подросткового Weekendа запланированы два практикума: психотерапевтический и практикум, позволяющий узнать про другого себя через маску, а также экскурсия по закулисью.

за кулисами Большого театра кукол Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







Подробное расписание на сайте БТК.

Наталия Эфендиева

