«Поколение Вояджер»: подростки VS Колин Фаррелл

С 22 апреля в кинотеатрах начнут показывать «Поколение Вояджер» — научную фантастику про долгое путешествие сквозь звезды.
По сюжету, главный герой — его играет Колин Фаррелл — отправляется на космическом корабле в компании детей, которых должен доставить на далекую планету, пригодную для жизни. Полет предстоит долгий, продлится он не одно десятилетие, и за это время детям предстоит пройти трудный путь. Трудный не только для них, но и для их спутника, лоцмана и наставника, которому придется находить с трудными подростками общий язык.
Режиссером и сценаристом фильма выступил Нил Бергер — автор опытный, работавший над «Иллюзионистом» с Эдвардом Нортоном и сагой «Дивергент», так что от фильма имеет смысл ожидать зрелищности и размаха. К тому же, «Поколение» вполне может стать визитной карточкой новой генерации актеров. Компанию Фарреллу тут составил целый цветник молодых талантов во главе с Лили Роуз Депп — дочерью Джонни Деппа, и Ванессы Паради.
16+
Иван Чувиляев