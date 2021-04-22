Суды Петербурга начали возвращать материалы дел по минувшей протестной акции

Районные суды Петербурга начали возвращать материалы дел по административной статье об одновременном массовом пребывании граждан в общественном месте с нарушением общественного порядка.
Как сообщает объединённая пресс-служба городских судов 22 апреля, Приморский суд зарегистрировал 62 материала, 15 материалов были возвращены составителям, 10 человек оштрафованы на 10 тысяч рублей. В Василеостровский суд поступило 18 материалов. 17 человек получили десятитысячный штраф, рассмотрение одного дела отложено.
На данный момент известно об одном максимальном аресте (15 суток) и самом большом штрафе в размере 15 тысяч рублей.