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Суды Петербурга начали возвращать материалы дел по минувшей протестной акции

Районные суды Петербурга начали возвращать материалы дел по административной статье об одновременном массовом пребывании граждан в общественном месте с нарушением общественного порядка.

Как сообщает объединённая пресс-служба городских судов 22 апреля, Приморский суд зарегистрировал 62 материала, 15 материалов были возвращены составителям, 10 человек оштрафованы на 10 тысяч рублей. В Василеостровский суд поступило 18 материалов. 17 человек получили десятитысячный штраф, рассмотрение одного дела отложено.

На данный момент известно об одном максимальном аресте (15 суток) и самом большом штрафе в размере 15 тысяч рублей.

Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в городах России 21 апреля. В Петербурге по разным подсчётам на улицы вышли от 4,5 до 8 тысяч человек. По данным «ОВД-Инфо», доставлены в отделы полиции 806 горожан. О том, как в Северной столице прошла акция в поддержку Алексея Навального, читайте в специальном материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

AndrewBarsik
Не все судьи готовы по свистку совершать преступления против правосудия. Понимают, что отвечать придётся.
sakorol
двоечники , не могут правильно протокол составить
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