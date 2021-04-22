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В Петербурге начались суды над задержанными на протестной акции. Их отправляют под арест

Четверо задержанных на акции в поддержку Навального арестованы в Петербурге

Невский районный суд вынес первые решения по делам задержанных на несогласованной акции в Петербурге 21 апреля. За протестную активность наказывают арестом, срок далёк от минимального.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат «Апологии протеста» Максим Камакин, 22 апреля в Невском суде 12 суток в спецприёмнике получил Артур Рахманкулов. Ему вменили статью 20.2.2 КоАП РФ — одновременное массовое пребывание граждан в общественном месте с нарушением общественного порядка.

Рахманкулова задержали немногим позже девяти часов вечера на набережной реки Мойки. Он настаивает, что не принимал участие в акции, а в толпе оказался, когда шёл по своим делам.

В объединенной пресс-службе судов города уточнили, что Невский районный суд на данный момент рассмотрел четыре материала, включая вышеописанный. Все решения — арестные. Один из активистов получил десять суток, ещё одному назначили 12 суток, третьего отправили на Захарьевскую на 15 суток — это максимальный срок административного ареста, предусмотренный частью 1 статьи 20.2.2 КоАП.

В Приморском районном суде в эти минуты начались заседания по материалам в отношении 11 человек, задержанных на вчерашней акции.

Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в городах России 21 апреля. В Петербурге, по разным подсчётам, на улицы вышли от 4,5 до 8 тысяч человек. По данным ОВД-Инфо, доставлены в отделы полиции 806 горожан. О том, как в Северной столице прошла акция в поддержку Алексея Навального, читайте в специальном материале «Фонтанки».

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Комментарии (28)

265843015
На ком же ещё тренироваться судам и росгвардейцам, на мирных и безоружных жителях...
AL12
Невский говеный суд еще та клоака! Имели несчастие туда обращаться(
fw252
ну вот и зачем организовали акцию на людных улицах в рабочий день? Чтоб случайных людей сажали, да? Арендовали бы стадион, да предавались там несогласию. Нет, надо им было на улицу с людьми идущими с работы. Детьми, идущими из школ. Свинство как есть.
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