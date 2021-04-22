В Петербурге начались суды над задержанными на протестной акции. Их отправляют под арест

Как сообщил «Фонтанке» адвокат «Апологии протеста» Максим Камакин, 22 апреля в Невском суде 12 суток в спецприёмнике получил Артур Рахманкулов. Ему вменили статью 20.2.2 КоАП РФ — одновременное массовое пребывание граждан в общественном месте с нарушением общественного порядка.



Рахманкулова задержали немногим позже девяти часов вечера на набережной реки Мойки. Он настаивает, что не принимал участие в акции, а в толпе оказался, когда шёл по своим делам.



В объединенной пресс-службе судов города уточнили, что Невский районный суд на данный момент рассмотрел четыре материала, включая вышеописанный. Все решения — арестные. Один из активистов получил десять суток, ещё одному назначили 12 суток, третьего отправили на Захарьевскую на 15 суток — это максимальный срок административного ареста, предусмотренный частью 1 статьи 20.2.2 КоАП.

