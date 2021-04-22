В Петербурге продолжают наказывать задержанных на протестах. Рублём и изолятором

В Красногвардейском районе за участие в акции арестованы двое мужчин, один на 5 суток, второй — на 12. В Центральном районе по той же статье КоАП 46-летний житель города получил 7 суток.

По данным «Фонтанки», днём 22 апреля Смольнинский суд дал 7 суток 18-летнему Константину Соворовцеву, столько же 32-летнему Александру Суханову и 5 суток — 33-летнему Алексею Волкову. Всем вменили статью 20.2.2 КоАП РФ — одновременное массовое пребывание граждан в общественном месте с нарушением общественного порядка. Последнего также признали виновным в неповиновении полицейскому.

Суд Красносельского района отправил на 10 суток в изолятор 22-летнюю Екатерину Глотову, 31-летнюю Веронику Березовскую и 34-летнего Даниила Полианчика.

Также, как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, Кировский райсуд завершил рассматривать материалы по вчерашней протестной акции. 8 нарушителям, которым вменяли одновременное массовое пребывание граждан в общественном месте с нарушением общественного порядка назначены штрафы в размере 10 тысяч рублей.

Фрунзенский суд по той же статье назначил аналогичный штраф 4 гражданам. Одному — 15 тысяч рублей. Еще четверо арестованы на 3, 5, 5 и 10 суток.

Смольнинский суд рассмотрел 4 материала. Всем правонарушителям назначены аресты на 5, 7, 7 и 7 суток.

Чьи дела рассматривались ранее — читайте на «Фонтанке».

Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в городах России 21 апреля. В Петербурге по разным подсчётам на улицы вышли от 4,5 до 8 тысяч человек. По данным «ОВД-Инфо», доставлены в отделы полиции 806 горожан. О том, как в Северной столице прошла акция в поддержку Алексея Навального, читайте в специальном материале «Фонтанки».