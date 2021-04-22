Петербургский туроператор не хотел платить за сорвавшуюся поездку в Турцию. А пришлось

Как сообщает 22 апреля пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу, в отдел судебных приставов по Центральному району поступил исполнительный лист, выданный Октябрьским районным судом Мурманска, — о взыскании с петербургского туроператора в пользу семейной пары более 120 тысяч рублей.

Судебные приставы взыскали средства с петербургского туроператора. Его клиенты собирались в Турцию ещё прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса поездка сорвалась, а деньги за путёвку им так и не вернули.

Больше года назад мурманчане, желая отдохнуть в Турции, заключили договор с местной турфирмой и петербургским туроператором. Весной 2020 года, оценив неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, они обратились в обе организации с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги. Турфирма отказала, а петербургская компания аннулировала тур и заявила, что средства будут депонированы до конца 2021 года.

Состоялся суд. На заседаниях было доказано, что туроператор не понёс фактических расходов, а представленные платёжные документы «не содержали детализации расходов и перечисления оплаты по данным туристам в рамках конкретного тура». По решению суда мурманчанам причиталось получить 121 400 рублей, а турфирма из Мурманска должна была вернуть им агентское вознаграждение. Вскоре средства были взысканы с одного из расчётных счетов компании и перечислены взыскателям.

Ещё пять туристов из Санкт-Петербурга, Тамбова, Казани, Мурманска и Свердловской области в 2020–2021 годах получили с этого туроператора более 500 тысяч рублей за несостоявшийся отпуск.