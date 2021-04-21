Петербургскому фотографу, отведавшему полицейского электрошокера 31 января, отказали в возбуждении уголовного дела

«На момент выезда нарушения законности не выявлены», — говорится в постановлении и поясняется, что опросить самого пострадавшего не представилось возможным, так как по телефону он пояснил, что, если сочтет необходимым, сам обратится в отдел полиции, и «попросил его не беспокоить». Тем не менее сотрудники полиции наведались к фотографу домой, но «при выходе в адрес дверь в квартире никто не открыл». Затем сотрудники просмотрели записи камер наблюдения, но никаких противоправных действий на видео не заметили.

«В действиях неизвестного формально усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), ст. 116 УК РФ («Побои»)», — говорится в постановлении. Но так как пострадавший так и не обратился с заявлением во 2-й отдел полиции, уголовное дело возбуждать не стали. Георгий Марков намерен обжаловать это решение.

Марков работал на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального как журналист, на нем были опознавательный жилет и рукав прессы. Тем не менее на Сенной площади силовики повалили его на землю и унесли в автозак. По словам фотографа, он получил несколько ударов дубинкой и электрошокером. Задержание Маркова его коллеги сняли на видео. Фотограф обратился в травмпункт, где зафиксировал ушибы головы, рук и ног. Проверкой занимался 2-й отдел полиции Адмиралтейского района. Как следует из документа, рапорт начальнику 2-го отдела об обнаружении признаков преступления поступил 1 февраля. После этого наряд полиции выехал на место происшествия — с момента задержания Маркова прошли сутки.

