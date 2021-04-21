На Украине будут призывать резервистов в «особый период» в течение суток

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий в течение суток призвать на службу в вооруженные силы резервистов в «особый период» без объявления мобилизации. Об этом сообщается 21 апреля на сайте главы государства.
«Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами воинские части всех сил обороны государства, чем существенно повысить их боеспособность во время стремительно нарастающей военной агрессии, а также быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности», — говорится в тексте документа.
Решение о проведении призыва будет принимать Верховный главнокомандующий ВСУ. За уклонение от призыва в «особый период», от воинского учёта или учебных сборов предусмотрена уголовная ответственность.
Ранее «Фонтанка» писала, что на фоне обострения конфликта на юго-востоке Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в Донбассе.