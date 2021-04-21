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На Украине будут призывать резервистов в «особый период» в течение суток

Закон о мобилизации резервистов в «особый период» подписал Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий в течение суток призвать на службу в вооруженные силы резервистов в «особый период» без объявления мобилизации. Об этом сообщается 21 апреля на сайте главы государства.

«Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами воинские части всех сил обороны государства, чем существенно повысить их боеспособность во время стремительно нарастающей военной агрессии, а также быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности», — говорится в тексте документа.

Решение о проведении призыва будет принимать Верховный главнокомандующий ВСУ. За уклонение от призыва в «особый период», от воинского учёта или учебных сборов предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее «Фонтанка» писала, что на фоне обострения конфликта на юго-востоке Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Донбасс на фоне усиления конфликта. Он заявил, что Россия якобы наращивает присутствие войск на границе с этой страной, назвав это «игрой мускулами в формате военных учений». При этом украинский лидер отметил, что его страна «готова к любым провокациям». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что российская армия передвигается по территории страны по своему усмотрению. Глава ДНР Денис Пушилин сказал, что самопровозглашенная республика не собирается начинать войну, но, если Киев пойдет в наступление, не остановится на нынешних границах.

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Комментарии (4)

Маргaрита
Мирный процесс по-прежнему в тупике... Верхушки стравливает двух братьев
Piter4452
Сутки, чтобы разбежаться не успели.
AVasil
Пушечное мясо всегда востребовано.
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