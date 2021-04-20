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Первый пошел. Соратник Навального получил 25 суток за призыв на несанкционированный митинг

Координатора волгоградского штаба Навального арестовали на 25 суток

Координатору штаба Алексея Навального в Волгограде назначили 25 суток административного ареста за призывы к несанкционированным акциям. Об этом сообщает 20 апреля издание V1.

Координатору штаба Алексея Навального в Волгограде вменяют в вину нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга. 19 апреля он опубликовал в Интернете призыв к участию в несанкционированной акции протеста. Кочергин вину не признал.

Мужчину задержали утром 20 апреля. На него составили административный протокол и отвезли в суд.

Кочергин стал первым сторонником Навального, которого наказали за призывы к новой несанкционированной акции. Ранее об ответственности за подобные призывы напомнили в МВД, прокуратуре и Роскомнадзоре.

В ночь на 20 апреля на Дворцовой площади в Петербурге появились железные ограждения. Ранее подобные заборы устанавливали в январе и феврале в дни, когда горожане выходили на акции протеста в связи с арестом Алексея Навального.

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Комментарии (2)

вадики
Значит дело нужное,богоугодное.Нужно всем выходить.Но желательно конечно на сануционированный.
АСмуров
Никаких доказательств, ничего нового.
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