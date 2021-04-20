Первый пошел. Соратник Навального получил 25 суток за призыв на несанкционированный митинг

Координатору штаба Алексея Навального в Волгограде назначили 25 суток административного ареста за призывы к несанкционированным акциям. Об этом сообщает 20 апреля издание V1.



Координатору штаба Алексея Навального в Волгограде вменяют в вину нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга. 19 апреля он опубликовал в Интернете призыв к участию в несанкционированной акции протеста. Кочергин вину не признал.



Мужчину задержали утром 20 апреля. На него составили административный протокол и отвезли в суд.

