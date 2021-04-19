Роскомнадзор напомнил о штрафах за призывы к участию в акциях протеста

Роскомнадзор нашёл призывы к участию в незаконных акциях протеста в Интернете и решил напомнить распространителям подобной информации об ответственности. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства 19 апреля.
«В ходе мониторинга интернет-ресурсов выявлены материалы, содержащие запрещенную информацию с призывами к участию в несогласованных протестных акциях. Обращаем внимание владельцев социальных сетей, СМИ и других интернет-платформ на недопущение распространения информации с призывами к участию граждан в несанкционированных массовых мероприятиях и напоминаем о необходимости незамедлительного удаления таких материалов», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
В ведомстве отметили, что штраф за отказ от блокировки такого контента может составить от 800 тысяч до 4 млн рублей, а при повторном нарушении он увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
Ранее в МВД призвали россиян воздержаться от акций протеста из-за коронавируса и «деструктивных элементов». Аналогичное заявление сделала Генпрокуратура РФ.