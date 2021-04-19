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Вслед за вами в Турцию не летит и «Спутник». Статью об одобрении российской вакцины удалили

Газета Yeni Safak удалила статью о производстве «Спутника» в Турции

Информация о разрешении на выпуск вакцины «Спутник V» в Турции, похоже, оказалась преждевременной.

Статья газеты Yeni Safak о возможности производства «Спутник V» была удалена 19 апреля без объяснения причин. В материале приводились слова члена научного совета по коронавирусу доктора Афшина Эмре Кайыпмаза. Он утверждал, что в Турции успешно прошли испытания на этапе выпуска вакцины «Спутник V».

После удаления статьи член научного совета в комментарии РИА Новости заверил, что испытания препарата продолжаются, а об одобрении производства говорить «пока рано».

Россия приостановила полеты в Турцию и Танзанию из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. Ограничения действуют с 15 апреля по 1 июня 2021 года. На днях Турция поставила рекорд по приросту заболевших COVID-19. В стране остались десятки тысяч россиян.

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