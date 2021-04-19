Вслед за вами в Турцию не летит и «Спутник». Статью об одобрении российской вакцины удалили

Информация о разрешении на выпуск вакцины «Спутник V» в Турции, похоже, оказалась преждевременной.

Статья газеты Yeni Safak о возможности производства «Спутник V» была удалена 19 апреля без объяснения причин. В материале приводились слова члена научного совета по коронавирусу доктора Афшина Эмре Кайыпмаза. Он утверждал, что в Турции успешно прошли испытания на этапе выпуска вакцины «Спутник V».

После удаления статьи член научного совета в комментарии РИА Новости заверил, что испытания препарата продолжаются, а об одобрении производства говорить «пока рано».