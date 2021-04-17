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Ростуризм изучит «фиксированные» билеты из Турции за 10 тысяч рублей

Из закрытой Турции предложили вывозить за десять тысяч

Ростуризм будет внимательно изучать предложение собственного общественного совета о вывозе россиян из Турции по фиксированной стоимости — 10 тысяч рублей за билет.

Как сообщает 17 апреля РБК, по мнению председателя совета Дмитрия Давыденко, это идеальное решение, а десять тысяч — универсальная сумма, которая есть у каждого, чтобы доплатить за возвращение. При условии, что деньги за свой несостоявшийся рейс туристы смогут вернуть. Продавать билеты предлагается на «Госуслугах».

Самостоятельные туристы, отдыхающие на популярных зарубежных курортах, из-за закрытия авиасообщения с Турцией рискуют остаться там на неопределенный срок. «Вывозные рейсы» предсказуемо оказались не резиновыми. Новые билеты — по цене следующего отпуска. Но деньги на них есть не у всех.

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Комментарии (4)

sakorol
банки еще подсуетятся кредиты под 60 процентов предложат
kоt-obormot
Вовочка свои детские комплексы уже 20 лет решить не может, а податные все со своего кармана ему оплачивают.
265103986
Скоты, оставить 2 рейса в неделю когда их было несколько десятков в день, а потом рассуждать ещё про какие то 10тыс.

Цена на билет через милан и Лондон 10 тыс., за счёт чего она у наших должна быть такой же?

Плюс опять же все размышления, ростуризм обделался и до сих пор ничего вывозного на всех не придумал
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