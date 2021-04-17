Ростуризм изучит «фиксированные» билеты из Турции за 10 тысяч рублей

Ростуризм будет внимательно изучать предложение собственного общественного совета о вывозе россиян из Турции по фиксированной стоимости — 10 тысяч рублей за билет.



Как сообщает 17 апреля РБК, по мнению председателя совета Дмитрия Давыденко, это идеальное решение, а десять тысяч — универсальная сумма, которая есть у каждого, чтобы доплатить за возвращение. При условии, что деньги за свой несостоявшийся рейс туристы смогут вернуть. Продавать билеты предлагается на «Госуслугах».

Самостоятельные туристы, отдыхающие на популярных зарубежных курортах, из-за закрытия авиасообщения с Турцией рискуют остаться там на неопределенный срок. «Вывозные рейсы» предсказуемо оказались не резиновыми. Новые билеты — по цене следующего отпуска. Но деньги на них есть не у всех.