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Улучшить ситуацию турки надеются за счёт своего «Спутника V»

В Турции разрешили выпускать «Спутник V»

Турция одобрила производство российской вакцины от коронавируса.

Как пишет 19 апреля газета Yeni Safak, по словам члена научного совета по коронавирусу доктора Афшина Эмре Кайыпмаза, в Турции успешно прошли испытания на этапе выпуска вакцины «Спутник V». Компания подала запрос и получила одобрение на производство.

«Спутник V» в Турции будет стоить около 10 долларов. Для сравнения: вакцина Sinovac поставляется из Китая по цене 10–11 долларов. Несмотря на то что их стоимость примерно на одном уровне, внутреннее производство устранит иностранную зависимость, отмечается в сообщении.

На следующем этапе в Турции надеются запустить производство вакцины Biontech от Pfizer.

Россия приостановила полеты в Турцию и Танзанию из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. Ограничения действуют с 15 апреля по 1 июня 2021 года. На днях Турция поставила рекорд по приросту заболевших COVID-19. В стране остались десятки тысяч россиян.

Ростуризм намерен внимательно изучить предложение о вывозе сограждан из Турции по фиксированной стоимости — 10 тысяч рублей за билет.

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Комментарии (2)

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"Те, кто якобы сообщал об одобрении производства российской вакцины «Спутник V» в Турции, открестились от этой информации.
Об этом журналистам заявил член научного совета при минздраве Турции по коронавирусу Турции Афшин Эмре Кайыпмаз.

«Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины, и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил. Видимо, журналист не совсем верно понял. Но я очень расстроен, позвонил в газету, и сейчас они убирают эту новость с сайта».

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