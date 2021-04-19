Улучшить ситуацию турки надеются за счёт своего «Спутника V»

Турция одобрила производство российской вакцины от коронавируса.

Как пишет 19 апреля газета Yeni Safak, по словам члена научного совета по коронавирусу доктора Афшина Эмре Кайыпмаза, в Турции успешно прошли испытания на этапе выпуска вакцины «Спутник V». Компания подала запрос и получила одобрение на производство.

«Спутник V» в Турции будет стоить около 10 долларов. Для сравнения: вакцина Sinovac поставляется из Китая по цене 10–11 долларов. Несмотря на то что их стоимость примерно на одном уровне, внутреннее производство устранит иностранную зависимость, отмечается в сообщении.