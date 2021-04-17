Пока все жарили шашлыки, Федеральная служба безопасности порциями выдавала детали поимки украинского шпиона. В течение дня драма стремительно измельчала от встречи на улице с навязчивой соблазнительницей с секретными досье до закупки на знаменитой ярмарке на Маршала Казакова.

Обычно вялое в новостном плане субботнее утро в Петербурге началось с международного скандала: Федеральная служба безопасности в Северной столице задержала сотрудника генконсульства Украины. Информации мало: консула Александра Сосонюка приняли «в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России». Действия украинца оценили как «враждебные» по отношению к России и неприемлемые для дипломата.



Согласно Венской конвенции, страна пребывания дипломатического работника может уведомить аккредитующее государство об объявлении его персоной нон грата в случае враждебных действий или нарушения закона. Так и случилось — проработавшему девять лет в России Сосонюку дали 72 часа на то, чтобы покинуть территорию России.

Ответ Украины не заставил себя долго ждать. В Киеве назвали задержание в Петербурге украинского дипломата неправомерным и считают, что такие действия нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года. Последовала зеркальная высылка российского служащего — старшего дипломата посольства России в Киеве — в тот же срок и заявление: Сосонюка подставили. Работала женщина.

«Это чистой воды провокация. Наш сотрудник вышел на улицу, встретился с одной из своих знакомых, она создала провокационную ситуацию. Он только успел сказать: «Прекратите это!» После этого появились представители правоохранительных органов РФ. Она пыталась передать какую-то информацию, за которой он никогда не обращался. Сразу же после этого сотрудники ФСБ набросились на него, грубо нарушив при этом Венскую конвенцию», — описал процесс заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.



Тут уже в ФСБ достали козырь из рукава — видео. И сколько ни вглядывалась в него «Фонтанка», не увидела ни улицы, ни поджидавшей на ней навязчивой знакомой с тайной информацией. Зато есть ресторан, красивые бокалы и продавец с рынка.

Консул в рубашке на записи сидит с незнакомкой в белом, и, несмотря на двоих детей и жену, всё выглядит как романтическое свидание. Звука нет, но он появляется в момент, когда дама передает ему телефон. Консула уверенно приобнимают со словами: «Вы задержаны! Федеральная служба безопасности!» и аккуратно забирают у него гаджет в целлофановый пакетик.

На следующих кадрах его уже под руки ведут на Литейный, 4. Там мужчина с закрытым лицом представляется продавцом телефонов и планшетов с рынка «Юнона» и говорит, что встреча с украинцем произошла месяц назад — в середине марта. Якобы тот активно интересовался базами данных по машинам, квартирам, ФСБ и уголовным делам.

После этого Сосонюку строго говорят, что его действия называются шпионажем и задержан он с поличным. Отпираться дипломат и не пытается — хотя заметно нервничает. А потом на видео появляется человек, похожий на и. о. консула Украины Виктора Лавриненко, которого предупреждают, что об инциденте сообщат в МИД России, который примет необходимые меры.

