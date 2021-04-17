Стало известно о заработке и недвижимости задержанного в Петербурге украинского консула

Задержанный в России украинский консул Сосонюк получал по 350 тысяч рублей в месяц и владеет двумя квартирами, сообщает 17 апреля РИА Новости со ссылкой на его декларацию.



По данным издания, Сосонюк, о задержании которого сообщила ФСБ, за 2020 год заработал в общей сложности около 56 тысяч долларов (или 4,2 млн рублей), следует из его декларации о доходах. У дипломата вместе с женой две квартиры в Ровно и Киеве, в России он живет в съемной. У пары двое детей. В России он работает уже более девяти лет.