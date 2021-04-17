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Стало известно о заработке и недвижимости задержанного в Петербурге украинского консула

Пойманный ФСБ украинский консул зарабатывал 56 тысяч долларов в год

Задержанный в России украинский консул Сосонюк получал по 350 тысяч рублей в месяц и владеет двумя квартирами, сообщает 17 апреля РИА Новости со ссылкой на его декларацию.

По данным издания, Сосонюк, о задержании которого сообщила ФСБ, за 2020 год заработал в общей сложности около 56 тысяч долларов (или 4,2 млн рублей), следует из его декларации о доходах. У дипломата вместе с женой две квартиры в Ровно и Киеве, в России он живет в съемной. У пары двое детей. В России он работает уже более девяти лет.

Как писала «Фонтанка», деятельность консула ФСБ назвала «враждебной» и задержала его, несмотря на дипломатический статус, якобы после передачи Сосонюку россиянином «закрытой информации». Украина заявила, что уже «готовит ответ» по отношению к российской дипмиссии.

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Комментарии (8)

Danik
Это его работа? Его доходы пусть волнуют хохлов! Нам же интересен доход наших чинушек и депутатиков? Что-то про это молчок! А после дворца ротенбергов вообще посылают варежки шить!)
Cвифт
..... это не его детки корчили из себя укропов в питерской школе ?, .... "росийскою нэ розумию", "ватники" и всё такое ... пока по сусалам чуть не получили от одноклассников, вмиг панский налёт испарился и язык вспомнили.
VF812
кому интересна инфа о низовом дипчиновнике?
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