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Песню Манижи для «Евровидения» за ее текст номинировали на премию Eurostory Best Lyrics Award

«Русская женщина» вошла в пятерку лучших на «Евровидении» за свои слова

Песня, которую певица Манижа приготовила для «Евровидения», 16 апреля попала в число претендентов на премию Eurostory Best Lyrics Award, которую ежегодно вручает нидерландский журналистский сайт, посвященный публикациям о «Евровидении».

Согласно правилам премии, выдвинуть песню может группа поэтов, пишущих на голландском языке. А из шорт-листа выбирает уже международное жюри, включающее поэтов, писателей, самих артистов и авторов песен, а также читатели сайта.

Песня Манижи, номинированная в этом году, соперничает с песнями представителей Болгарии, Италии, Бельгии и самих Нидерландов. Победителя объявят в ту же неделю, что будет идти конкурс.

Напомним, международный конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18 — 22 мая 2021 года в Роттердаме. Зрители Первого канала определили, что Россию должна представлять певица Манижа. Однако песня конкурсантки вызвала у части общества неоднозначную реакцию. Обращение с просьбой проверить песню «Русская женщина» с точки зрения этики и эстетики поступило даже в Следственный комитет. При этом клип артистки стал вторым по популярности на YouTube-канале конкурса. Кроме того, песню раскритиковала глава Совфеда Валентина Матвиенко.

По словам самой артистки, эта песня посвящена «трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий». Исполнительница столкнулась с критикой, на которую ответила в юмористическом видео.

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Комментарии (5)

мухомор
Не понимаю этой возни с Манижей. Мало что ли от России на этот конкурс возили проходных песен? Да почти все.
Но заметить забавный факт, что в Европе заметили критику в России, особенно от должностных лиц, и стали поддерживать. Русские чиновники критикуют? Надо брать! Это действительно забавно.
265112968
Граждане, но ведь ....ня полная, нет? Для Точикистона подошло бы.
07A
Все таки поторопились, надо было послать Бориску с текстом: "Ще не вмерла України і слава, і воля,"!
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