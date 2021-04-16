Песня, которую певица Манижа приготовила для «Евровидения», 16 апреля попала в число претендентов на премию Eurostory Best Lyrics Award, которую ежегодно вручает нидерландский журналистский сайт, посвященный публикациям о «Евровидении».
Согласно правилам премии, выдвинуть песню может группа поэтов, пишущих на голландском языке. А из шорт-листа выбирает уже международное жюри, включающее поэтов, писателей, самих артистов и авторов песен, а также читатели сайта.
Песня Манижи, номинированная в этом году, соперничает с песнями представителей Болгарии, Италии, Бельгии и самих Нидерландов. Победителя объявят в ту же неделю, что будет идти конкурс.
Напомним, международный конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18 — 22 мая 2021 года в Роттердаме. Зрители Первого канала определили, что Россию должна представлять певица Манижа. Однако песня конкурсантки вызвала у части общества неоднозначную реакцию. Обращение с просьбой проверить песню «Русская женщина» с точки зрения этики и эстетики поступило даже в Следственный комитет. При этом клип артистки стал вторым по популярности на YouTube-канале конкурса. Кроме того, песню раскритиковала глава Совфеда Валентина Матвиенко.
По словам самой артистки, эта песня посвящена «трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий». Исполнительница столкнулась с критикой, на которую ответила в юмористическом видео.