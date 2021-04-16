Песня, которую певица Манижа приготовила для «Евровидения», 16 апреля попала в число претендентов на премию Eurostory Best Lyrics Award, которую ежегодно вручает нидерландский журналистский сайт, посвященный публикациям о «Евровидении».



Согласно правилам премии, выдвинуть песню может группа поэтов, пишущих на голландском языке. А из шорт-листа выбирает уже международное жюри, включающее поэтов, писателей, самих артистов и авторов песен, а также читатели сайта.



Песня Манижи, номинированная в этом году, соперничает с песнями представителей Болгарии, Италии, Бельгии и самих Нидерландов. Победителя объявят в ту же неделю, что будет идти конкурс.