Клип российской певицы Манижи на песню Russian Women для «Евровидения» набрал более 4,5 миллиона просмотров на официальном YouTube-канале конкурса. Он стал вторым по популярности, уступив лишь клипу группы Hurricane из Сербии — её песню Loco Loco посмотрели свыше 4,7 миллиона раз. Об этом 19 марта свидетельствуют данные видеохостинга.
Более 1 миллиона просмотров набрал клип на песню Sugar представительницы Молдавии Натальи Гордиенко, продюсером которой выступает Филипп Киркоров.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Следственный комитет РФ поступило обращение от одной из общественных организаций с просьбой проверить слова из песни певицы Манижи на возможные противоправные высказывания.
Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18 — 22 мая 2021 года в Роттердаме. В нём примут участие исполнители из 41 страны.