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Клип певицы Манижи для «Евровидения» стал вторым по популярности на YouTube-канале конкурса

Клип российской певицы Манижи на песню Russian Women для «Евровидения» набрал более 4,5 миллиона просмотров на официальном YouTube-канале конкурса. Он стал вторым по популярности, уступив лишь клипу группы Hurricane из Сербии — её песню Loco Loco посмотрели свыше 4,7 миллиона раз. Об этом 19 марта свидетельствуют данные видеохостинга.

Более 1 миллиона просмотров набрал клип на песню Sugar представительницы Молдавии Натальи Гордиенко, продюсером которой выступает Филипп Киркоров.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Следственный комитет РФ поступило обращение от одной из общественных организаций с просьбой проверить слова из песни певицы Манижи на возможные противоправные высказывания.

Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18 — 22 мая 2021 года в Роттердаме. В нём примут участие исполнители из 41 страны.

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Комментарии (7)

lamer
Чет какая-то пропаганда самодостаточных РСПех, выросших без отца. Матриархат погубит мир окончательно.
vamingo
Все равно что поет, но она же задыхается, дыхалки даже нету.
blackcatwhitecat
Ну а вот возьмет и выиграет, смешно то будет. Австрийцы небось тоже плевались, когда свою бородатую женщину посылали)))
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