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Финляндия хочет получить «Спутник V» напрямую

Финляндия обсудит с Россией прямые поставки вакцины от коронавируса

Министр по вопросам семьи и базовых социальных услуг Финляндии рассказала о переговорах с Россией по поводу вакцины.

«Министерство здравоохранения и социальных вопросов работает совместно с МИД, чтобы обсудить с Россией [прямые поставки] "Спутник V"», — цитирует 16 апреля заявление Кристы Киуру MTV Uutiset.

По ее словам, обсуждение прямых поставок не противоречит правилам Евросоюза, поскольку на уровне ЕС не было договоров о поставках «Спутника V». Министр подчеркнула, что пока не знает, как быстро российский препарат может поступить в Суоми.

Об интересе Финляндии к «Спутнику V» стало известно еще в феврале. Финское ведомство здравоохранения и социального обеспечения тогда допустило проведение вакцинации в республике и российским препаратом. Экс-президент Финляндии Тарья Халонен провела переговоры по поводу вакцины, а Россия даже предложила финнам технологии производства.

11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. Европейское агентство по лекарственным препаратам ведет переговоры с производителем российской вакцины. Предзаказы уже сделали регионы Франции и Германии.

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Комментарии (11)

Holden_C
Финны хоть как-то обозначили позицию. А эсты тупят, щеки надувают. У них все закрыто, вакцины нет - прививают только пожилых, хотя на всю страну нужно 1,5 млн. Давно бы уже всю страну чипировали.
f0ntan
Словакия тоже заказывала напрямую. И чем это закончилось? Правительственный скандал в Словакии. Бывший премьер, заказывавший Спутник, вынужден был уйти в отставку. Словаки под нажимом Брюсселя заявили, обвинив Россию в предлоге, что поставленная им вакцина якобы отличается от настоящей. При этом в Словакии скопилось 200 тыс. доз. Спутника, который Россия потребовала обратно. Финны под нажимом Брюсселя и Вашингтона тоже могут заявить, что поставленный им Спутник "не настоящий"
AGP
Если финны купят "Спутник", то, по логике вещей, должны пускать к себе привитых С., при наличии прививочного паспорта. И визы, разумеется 😜
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