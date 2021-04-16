Финляндия хочет получить «Спутник V» напрямую

По ее словам, обсуждение прямых поставок не противоречит правилам Евросоюза, поскольку на уровне ЕС не было договоров о поставках «Спутника V». Министр подчеркнула, что пока не знает, как быстро российский препарат может поступить в Суоми.

«Министерство здравоохранения и социальных вопросов работает совместно с МИД, чтобы обсудить с Россией [прямые поставки] "Спутник V"», — цитирует 16 апреля заявление Кристы Киуру MTV Uutiset .

Министр по вопросам семьи и базовых социальных услуг Финляндии рассказала о переговорах с Россией по поводу вакцины.

Об интересе Финляндии к «Спутнику V» стало известно еще в феврале. Финское ведомство здравоохранения и социального обеспечения тогда допустило проведение вакцинации в республике и российским препаратом. Экс-президент Финляндии Тарья Халонен провела переговоры по поводу вакцины, а Россия даже предложила финнам технологии производства.

11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. Европейское агентство по лекарственным препаратам ведет переговоры с производителем российской вакцины. Предзаказы уже сделали регионы Франции и Германии.