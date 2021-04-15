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Мишустин распорядился вернуть туристам деньги за отмененные путевки

Премьер-министр РФ подписал распоряжение о возврате денег за аннулированные туры

Российским туристам должны вернуть деньги за отмененные путевки по договорам, которые были заключены до 31 марта включительно. Соответствующее распоряжение 15 апреля подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Возвратить туристам и(или) иным заказчикам уплаченные ими за туристский продукт в сфере выездного туризма денежные суммы по договорам о реализации этого туристского продукта, заключенным по 31 марта 2020 г. включительно», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Деньги на возвраты будут брать в фонде персональной ответственности туроператора. Кроме того, в распоряжении указано, что размер взноса в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма в 2021 году составит один рубль. Исключение — те юрлица, которые ранее не осуществляли подобную деятельность, но все равно вступили в объединение.

Ранее в Ростуризме подсчитали, что в Турции и Танзании находятся около 100 тыс. российских туристов.

Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за роста заболеваемости коронавирусом в этих странах. Ростуризм запустил для пострадавших горячую линию, но накануне на них советовали решать проблемы с туроператорами самостоятельно. Правда, в Смольном все равно рекомендуют обращаться именно на эту линию.

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Комментарии (3)

ALEKAZ
только непонятно почему по 31.03 включительно, если объявление о закрытии обсуждалось с 11.04...
BobCat2
А за чей счёт банкет?
sektor7
Это правильно
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