Мишустин распорядился вернуть туристам деньги за отмененные путевки

«Возвратить туристам и(или) иным заказчикам уплаченные ими за туристский продукт в сфере выездного туризма денежные суммы по договорам о реализации этого туристского продукта, заключенным по 31 марта 2020 г. включительно», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Российским туристам должны вернуть деньги за отмененные путевки по договорам, которые были заключены до 31 марта включительно. Соответствующее распоряжение 15 апреля подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Деньги на возвраты будут брать в фонде персональной ответственности туроператора. Кроме того, в распоряжении указано, что размер взноса в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма в 2021 году составит один рубль. Исключение — те юрлица, которые ранее не осуществляли подобную деятельность, но все равно вступили в объединение.



Ранее в Ростуризме подсчитали, что в Турции и Танзании находятся около 100 тыс. российских туристов.

