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На запущенных Ростуризмом горячих линиях гражданам предлагают самим решать проблемы с турфирмами

Ростуризм перекладывает ответственность за сгоревшие путевки в Турцию на туроператоров

Заявление Ростуризма об обмене путёвок в Турцию на туры по России — похоже, лишь добрый совет, и не гарантирует компенсацию расходов.

Сразу две горячие линии по вопросам, связанным с внезапным ограничением полётов в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня, были открыты 14 апреля. Однако и Ростуризм, и Общероссийский народный фронт (ОНФ) говорят там прописные истины, и все проблемы с форс-мажором перекладывают на плечи туроператоров.

Звонить по этим линиям можно бесплатно с 8:00 до 20:00 — отвечать на запросы должны сотрудники Ростуризма и волонтёры, в срочном порядке прошедшие обучение и получившие необходимую информацию.

Руководство Ростуризма в среду заявило, что купленные в Турцию путёвки, которые пропадают из-за отменённых рейсов, можно обменять на туры по России.

Однако на конкретный вопрос корреспондента «Фонтанки» о том, на какой именно вариант путешествия по стране и в какие даты можно обменять семье из трёх человек с семилетним ребёнком путёвку в Анталию за 120 тысяч рублей, внятного ответа так и не прозвучало. На горячей линии Ростуризма ответили просто: обращаться в турфирму, от которой, в сущности, и зависит дальнейшее развитие событий.

Сотрудник колл-центра подчеркнул, что существует три варианта выхода из ситуации: возврат денег, перенос поездки или поиск альтернативы, но для решения проблемы нужно обращаться непосредственно к туроператору, с которым заключался договор.

Оператор ОНФ, в свою очередь, уточнил, что туроператор обязан предложить туристу несколько альтернативных вариантов или вернуть стоимость билетов частично или в полном объеме. Но минимальный процент возврата не уточняется, поэтому сдавать билеты, требуя от фирмы компенсировать стоимость путёвок, по-прежнему весьма рискованно. Велика вероятность, что выплаты «за вычетом фактически понесенных расходов» составят около 10% от стоимости путевки. Если согласиться на такой вариант, все обязательства перед туристом у турфирмы прекратятся, и деньги, по сути, сгорят.

«Фонтанка» уже задавала турфирмам вопросы, на что можно поменять сгоревшие путёвки в Турцию. Вариантов без доплаты не так уж много, и, скорее всего, придется смириться с более низким комфортом, чем то, на что туристы рассчитывали в Анталье.

«Фонтанка» направила запрос в Ростуризм с просьбой пояснить, из каких средств будут компенсироваться уже понесённые турфирмами расходы на организацию отдыха россиян и за чей счёт они сейчас должны будут направлять их по другим направлениям. На момент выхода этого материала ответа от ведомства не последовало.

С 15 апреля до 1 июля Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией, мотивируя это профилактикой завоза новой коронавирусной инфекции. Из-за принятых мер более полумиллиона российских туристов остались без отдыха.

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Комментарии (3)

ДЮрьевич
В мире жопа с ковидом - а люди не боятся и покупают заранее путёвки. Значит здраво оценивали все свои риски - поэтому никаких неожиданностей с потерей денег
MiDeg
вот это решение проблем по-нашему.
BobCat2
Чтобы сделать гадость Эрдогану опять долбанули по Воронежу... До этого все было нормально, вирусы привозили и никого это не волновало. Тут неожиданно, в два дня, раз и закрыли. После того, как он о чем-то там с Украиной пообщался.
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