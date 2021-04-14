На запущенных Ростуризмом горячих линиях гражданам предлагают самим решать проблемы с турфирмами

Заявление Ростуризма об обмене путёвок в Турцию на туры по России — похоже, лишь добрый совет, и не гарантирует компенсацию расходов.
Сразу две горячие линии по вопросам, связанным с внезапным ограничением полётов в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня, были открыты 14 апреля. Однако и Ростуризм, и Общероссийский народный фронт (ОНФ) говорят там прописные истины, и все проблемы с форс-мажором перекладывают на плечи туроператоров.
Звонить по этим линиям можно бесплатно с 8:00 до 20:00 — отвечать на запросы должны сотрудники Ростуризма и волонтёры, в срочном порядке прошедшие обучение и получившие необходимую информацию.
Руководство Ростуризма в среду заявило, что купленные в Турцию путёвки, которые пропадают из-за отменённых рейсов, можно обменять на туры по России.
Однако на конкретный вопрос корреспондента «Фонтанки» о том, на какой именно вариант путешествия по стране и в какие даты можно обменять семье из трёх человек с семилетним ребёнком путёвку в Анталию за 120 тысяч рублей, внятного ответа так и не прозвучало. На горячей линии Ростуризма ответили просто: обращаться в турфирму, от которой, в сущности, и зависит дальнейшее развитие событий.
Сотрудник колл-центра подчеркнул, что существует три варианта выхода из ситуации: возврат денег, перенос поездки или поиск альтернативы, но для решения проблемы нужно обращаться непосредственно к туроператору, с которым заключался договор.
Оператор ОНФ, в свою очередь, уточнил, что туроператор обязан предложить туристу несколько альтернативных вариантов или вернуть стоимость билетов частично или в полном объеме. Но минимальный процент возврата не уточняется, поэтому сдавать билеты, требуя от фирмы компенсировать стоимость путёвок, по-прежнему весьма рискованно. Велика вероятность, что выплаты «за вычетом фактически понесенных расходов» составят около 10% от стоимости путевки. Если согласиться на такой вариант, все обязательства перед туристом у турфирмы прекратятся, и деньги, по сути, сгорят.
«Фонтанка» уже задавала турфирмам вопросы, на что можно поменять сгоревшие путёвки в Турцию. Вариантов без доплаты не так уж много, и, скорее всего, придется смириться с более низким комфортом, чем то, на что туристы рассчитывали в Анталье.
«Фонтанка» направила запрос в Ростуризм с просьбой пояснить, из каких средств будут компенсироваться уже понесённые турфирмами расходы на организацию отдыха россиян и за чей счёт они сейчас должны будут направлять их по другим направлениям. На момент выхода этого материала ответа от ведомства не последовало.
На запущенных Ростуризмом горячих линиях гражданам предлагают самим решать проблемы с турфирмами
Ростуризм перекладывает ответственность за сгоревшие путевки в Турцию на туроператоров
Заявление Ростуризма об обмене путёвок в Турцию на туры по России — похоже, лишь добрый совет, и не гарантирует компенсацию расходов.
С 15 апреля до 1 июля Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией, мотивируя это профилактикой завоза новой коронавирусной инфекции. Из-за принятых мер более полумиллиона российских туристов остались без отдыха.