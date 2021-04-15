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«Все стараются». В Смольном рассказали, что делать туристам, пострадавшим из-за ограничения авиасообщения с Турцией

Власти Петербурга посоветовали застрявшим в Турции туристам обращаться на горячую линию Ростуризма

Петербургские путешественники, чьи рейсы были отменены из-за ограничения авиасообщения с Турцией и Танзанией, смогут «планово» вернуться домой, говорят в Смольном.

Проблемы с переоформлением билетов в ближайшее время будут разрешены, заверил «Фонтанку» глава комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.

«Вчера возникал целый ряд сложностей — иностранные авиакомпании вносили изменения в расписание и отменяли соответствующие рейсы. Росавиация оперативно отработала этот вопрос, и на данный момент обратные рейсы вводятся в расписания на вылет из Турции. По данному вопросу мы с Ростуризмом координируемся с Росавиацией и МИД России», — заявил чиновник.

15 апреля вступили в силу ограничения на перелеты между Россией и Турцией. До 1 июня будут выполняться в общей сложности четыре регулярных рейса в неделю между Москвой и Стамбулом (по два «Аэрофлота» и Turkish Airlines). Кроме того, ряд авиакомпаний пообещали специальные «вывозные» борты». Всего, по оценке Ростуризма, в Турции по линии туроператоров находится около 50 тысяч россиян, в Танзании — около 4 тысяч. В третьих странах отдыхает еще около 50 тысяч путешественников, которые отправились туда через Турцию.

По словам путешественников, у них возникли сложности с переоформлением билетов. Через сайт это сделать невозможно, а дозвониться до авиакомпании нельзя. Новые билеты стоят в несколько раз дороже и деньги на них есть не у всех.

Петербургским туристам, которые столкнулись со сложностями в переоформлении билетов на вывозные рейсы, в Смольном посоветовали обращаться на горячую линию Ростуризма. «Они в течение первого дня развернули полномасштабную горячую линию, занимаются конкретно и адресно всеми обращениями, все стараются, чтобы люди спокойно, как и планировали, возвращались домой», — сказал Сергей Корнеев.

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