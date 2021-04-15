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Российские власти подсчитали, сколько туристов застряли в Турции и Танзании

Глава Ростуризма: в Турции и Танзании находятся более 100 тысяч россиян

В Турции находятся около 50 тысяч организованных российских туристов, в Танзании — примерно 4 тысячи. Об этом 15 апреля заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, пишет «Коммерсантъ».

Все эти туристы должны вернуться «планово», по окончании отдыха, уточнила Догузова. Однако еще около 50 тысяч человек поехали отдыхать самостоятельно или воспользовались Турцией как транзитной страной.

«В Турции и Танзании находятся наши самостоятельные туристы, которые улетели в эти страны на регулярных рейсах российских и международных авиакомпаний. Причем ряд туристов отправились через Турцию и в третьи страны. По нашим оценкам, таких туристов также около 50 тысяч», — пояснила глава Ростуризма.

Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за роста заболеваемости коронавирусом в этих странах. Ростуризм запустил для пострадавших горячую линию, правда накануне на них советовали решать проблемы с туроператорами самостоятельно. Правда, в Смольном все равно рекомендуют обращаться именно на эту линию.

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