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«Ну вот опять там что-то нафунчозили». Рената Литвинова предложит «проехать красиво по платной дороге»

Голос Ренаты Литвиновой в ее манере расскажет водителям о маршруте

Актриса и режиссер Рената Литвинова стала «голосом из навигатора»: ее узнаваемые фразы и интонации теперь сможет услышать в своей машине любой автовладелец, поменяв настройки «звука» и «голоса» в «Яндекс.Картах» (в «Яндекс.Навигаторе» такая возможность появится позже).

Среди самых забавных указаний водителю, которые можно получить, — «Можем мы себе позволить проехать красиво, по платной дороге», «Ну вот, опять там что-то нафунчозили: впереди дорожные работы», «Знаете, а вы куда-то не туда».

Кинодива стала первой участницей нового проекта «Свои в городе», к которому привлекут и других известных людей.

Последний на данный момент фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер» вышел в прокат 6 февраля 2021 года. В картине есть сцена, где актриса несколько минут едет за рулем автомобиля под песню Земфиры.

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Комментарии (2)

jonipomponi
Спасибо за внесенную ясность!
jonipomponi
"актриса несколько едет за рулем автомобиля"
Метров? Километров? Минут? Часов? Головой?
Хотел посмотреть,но теперь меня пугает неизвестность!
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