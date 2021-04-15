Актриса и режиссер Рената Литвинова стала «голосом из навигатора»: ее узнаваемые фразы и интонации теперь сможет услышать в своей машине любой автовладелец, поменяв настройки «звука» и «голоса» в «Яндекс.Картах» (в «Яндекс.Навигаторе» такая возможность появится позже).



Среди самых забавных указаний водителю, которые можно получить, — «Можем мы себе позволить проехать красиво, по платной дороге», «Ну вот, опять там что-то нафунчозили: впереди дорожные работы», «Знаете, а вы куда-то не туда».