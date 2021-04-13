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Роспотребнадзор рассказал о возврате средств за сорванный отдых в Турции после закрытия авиасообщения

Россияне по закону могут получить деньги за сорванные поездки в Турцию

Закон позволяет россиянам, которые оплатили туры в Турцию, требовать возврата средств.

«При расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия «туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг», — сообщает 13 апреля Роспотребнадзор на своем сайте.

В ведомстве констатировали, что российское законодательство позволяет расторгнуть договор с туроператором при возникновении «угрозы безопасности их жизни и здоровья». Роспотребнадзор напомнил и о том, что туристам должны предоставить достоверную информацию об опасностях на том или ином направлении.

Из-за отмены авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня более полумиллиона российских туристов остались без отдыха. Российский союз туроператоров попросил открыть для туризма другие направления. При этом Крым ждет небывалого наплыва отдыхающих. Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает необходимым закрыть авиасообщение с Турцией до конца лета.

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Комментарии (6)

smith1
крым - плохой аналог нормальному отдыху
Маэстро
Жаль, картинку сюда не вставить. Хотел изобразить картину возврата средств на пальцах. Сочувствую людям, рискнувшим запланировать отдых в это время, но, к сожалению, проигравшим в этой азартной игре с государствами.
efela
Т.е. привет тем турфирмам, которые пытаются еще трепыхаться? Контрольный в голову.
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