Роспотребнадзор рассказал о возврате средств за сорванный отдых в Турции после закрытия авиасообщения

Закон позволяет россиянам, которые оплатили туры в Турцию, требовать возврата средств.



«При расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия «туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг», — сообщает 13 апреля Роспотребнадзор на своем сайте.

В ведомстве констатировали, что российское законодательство позволяет расторгнуть договор с туроператором при возникновении «угрозы безопасности их жизни и здоровья». Роспотребнадзор напомнил и о том, что туристам должны предоставить достоверную информацию об опасностях на том или ином направлении.