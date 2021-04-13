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«Медицины нет, все раздроблено». Онищенко призвал запретить отдых в Турции до конца лета

Геннадий Онищенко: Полеты в Турцию надо закрыть до конца лета

Бывший глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы считает, что ограничения на турпоездки в Турцию стоит продлить из-за коронавируса в Юго-Западной Азии.

«Закрыть надо на все лето, это моя [позиция]. <...> У них медицины нет, все раздроблено, у них тяжелая ситуация [с заболеваемостью коронавирусом], инфраструктура разрушена», — цитирует 13 апреля ТАСС заявление Геннадия Онищенко.

По его словам, важно призывать россиян «мозгами работать» и не посещать страну с опасной эпидемситуацией.

Бывший глава Роспотребнадзора добавил, что Турция наживается на российских туристах. «Зачем нам знать: закрыли — не закрыли? Нам просто ехать туда не надо, и все», — уверен депутат.

До этого Онищенко призвал россиян отдыхать в России.

Из-за отмены авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня более полумиллиона российских туристов остались без отдыха. Российский союз туроператоров попросил открыть для туризма другие направления. При этом Крым ждет небывалого наплыва отдыхающих.

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Комментарии (18)

OldObyvatel
Моего тестя из Покровской больницы выписали с положительным тестом на коронавирус. Отлежал пару недель - катись домой.
Не рассказывайте мне об отечественной медицине, о веревке в доме висельника не говорят.
nuga
Поддерживаем,хоть в чем то Онищенко прав.80% завоза ковида из Турции по данным Роспотребнадзора.Самое популярное направление,а мы потом лечимся и теряем людей в красных зонах. Закрыть Турцию до следующего сезона.
260548761
а тов. онищенко поедет отдыхать на колыму на червончик с прицепом первым
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