«Медицины нет, все раздроблено». Онищенко призвал запретить отдых в Турции до конца лета

Бывший глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы считает, что ограничения на турпоездки в Турцию стоит продлить из-за коронавируса в Юго-Западной Азии.

«Закрыть надо на все лето, это моя [позиция]. <...> У них медицины нет, все раздроблено, у них тяжелая ситуация [с заболеваемостью коронавирусом], инфраструктура разрушена», — цитирует 13 апреля ТАСС заявление Геннадия Онищенко.

По его словам, важно призывать россиян «мозгами работать» и не посещать страну с опасной эпидемситуацией.

Бывший глава Роспотребнадзора добавил, что Турция наживается на российских туристах. «Зачем нам знать: закрыли — не закрыли? Нам просто ехать туда не надо, и все», — уверен депутат.