«Медицины нет, все раздроблено». Онищенко призвал запретить отдых в Турции до конца лета

Бывший глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы считает, что ограничения на турпоездки в Турцию стоит продлить из-за коронавируса в Юго-Западной Азии.
«Закрыть надо на все лето, это моя [позиция]. <...> У них медицины нет, все раздроблено, у них тяжелая ситуация [с заболеваемостью коронавирусом], инфраструктура разрушена», — цитирует 13 апреля ТАСС заявление Геннадия Онищенко.
По его словам, важно призывать россиян «мозгами работать» и не посещать страну с опасной эпидемситуацией.
Бывший глава Роспотребнадзора добавил, что Турция наживается на российских туристах. «Зачем нам знать: закрыли — не закрыли? Нам просто ехать туда не надо, и все», — уверен депутат.
До этого Онищенко призвал россиян отдыхать в России.
Из-за отмены авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня более полумиллиона российских туристов остались без отдыха. Российский союз туроператоров попросил открыть для туризма другие направления. При этом Крым ждет небывалого наплыва отдыхающих.