Минздрав запутался в количестве пострадавших в пожаре в «Невской мануфактуре». Молчание СК порождает сонм версий о его причине

Согласно релизу, который появился на сайте Минздрава поздно вечером 12 апреля, во время возгорания в здании «Невской мануфактуры» пострадали 6 человек, из них 1 человек погиб, 4 человека госпитализированы. Так, по данным ведомства, в НИИ скорой помощи был доставлен один человек в тяжелом состоянии, а во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России уже трое: 1 человек — в тяжелом состоянии, 2 человека — легкопораженные. Также амбулаторная помощь была оказана одному человеку.

Согласно официальным данным МЧС, во время тушения погиб один пожарный, двое получили серьезные ожоги тела и были госпитализированы один в НИИ, второй во ВЦЭРМ. «Фонтанка» писала об их состоянии. В центр чуть позже привезли и огнеборца с ожогами рук. Его состояние удовлетворительное. Эту же информацию подтверждали данные СК, ведущего расследование уголовного дела, а также врачи обоих стационаров.



После запроса «Фонтанки» официальное сообщение Минздрава приросло уточнением: всего пострадали 5 человек (один погиб, одному помощь оказана амбулаторно, три госпитализированы).

По данным нашего издания, двое участников тушения «Невской мануфактуры» действительно осматривались дежурившими медиками, госпитализация им не потребовалась. В НИИ Джанелидзе с Октябрьской набережной отвезли 18-летнюю, которая наглоталась дыма, засмотревшись на пламя, но она уже ночью была отпущена домой.



Пока пожарные разбирают обгоревшие конструкции и проверяют здание на очаги тления, появляются разные версии того, как мог начаться пожар. По данным «Фонтанки», следственный комитет уже опросил людей, которые были в момент возгорания в здании. Пока нет основной версии о причине пожара. Однако источники, близкие к следствию, уточнили нашему изданию, что поджог не является среди имеющихся предполагаемых причин приоритетным направлением расследования.

