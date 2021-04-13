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Пожар на «Невской Мануфактуре»

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Минздрав запутался в количестве пострадавших в пожаре в «Невской мануфактуре». Молчание СК порождает сонм версий о его причине

Количество пострадавших в пожаре на «Невской мануфактуре» в Петербурге разное у МЧС и Минздрава

Минздрав России увеличил количество пострадавших в результате пожара на Октябрьской набережной, 50, а потом передумал. Но оно все равно отличается от официальных данных МЧС.

Согласно релизу, который появился на сайте Минздрава поздно вечером 12 апреля, во время возгорания в здании «Невской мануфактуры» пострадали 6 человек, из них 1 человек погиб, 4 человека госпитализированы. Так, по данным ведомства, в НИИ скорой помощи был доставлен один человек в тяжелом состоянии, а во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России уже трое: 1 человек — в тяжелом состоянии, 2 человека — легкопораженные. Также амбулаторная помощь была оказана одному человеку.

Согласно официальным данным МЧС, во время тушения погиб один пожарный, двое получили серьезные ожоги тела и были госпитализированы один в НИИ, второй во ВЦЭРМ. «Фонтанка» писала об их состоянии. В центр чуть позже привезли и огнеборца с ожогами рук. Его состояние удовлетворительное. Эту же информацию подтверждали данные СК, ведущего расследование уголовного дела, а также врачи обоих стационаров.

После запроса «Фонтанки» официальное сообщение Минздрава приросло уточнением: всего пострадали 5 человек (один погиб, одному помощь оказана амбулаторно, три госпитализированы).

По данным нашего издания, двое участников тушения «Невской мануфактуры» действительно осматривались дежурившими медиками, госпитализация им не потребовалась. В НИИ Джанелидзе с Октябрьской набережной отвезли 18-летнюю, которая наглоталась дыма, засмотревшись на пламя, но она уже ночью была отпущена домой.

Пока пожарные разбирают обгоревшие конструкции и проверяют здание на очаги тления, появляются разные версии того, как мог начаться пожар. По данным «Фонтанки», следственный комитет уже опросил людей, которые были в момент возгорания в здании. Пока нет основной версии о причине пожара. Однако источники, близкие к следствию, уточнили нашему изданию, что поджог не является среди имеющихся предполагаемых причин приоритетным направлением расследования.

Пожар в здании «Невской мануфактуры» начался 12 апреля около 12:30. Ранг пожара постепенно подняли до пятого, максимального уровня сложности. Пламя перекинулось на расположенный рядом хостел для рабочих на Тельмана, 8, людей успели эвакуировать. При тушении пострадали трое пожарных, один погиб.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление ведомства.

Сейчас тушение здания на Октябрьской набережной продолжается. Огонь горит на площади 500 кв. м, работают 37 человек и 9 единиц техники.

О самом серьёзном за последние 19 лет пожаре в Петербурге читайте в материале «Фонтанки» и в онлайн-трансляции.

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Комментарии (2)

VF812
Мдя, Фонтанке известно про "сонм"...
Bobr Dobr
Древнее зданьице. Когда его строили железобетонных перекрытий ещё не было. Следовательно перекрытия - металлические балки и дерево, дерево,дерево.
Или совершенная противопожарная система ( а ее не было!)
Или - запрет эксплуатации! (И его не было!)
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