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Утро начинается с трубы. Петербуржца госпитализировали после попытки зайти в свою квартиру через окно

Житель Петербурга решил попасть домой через окно и попал в больницу

Петербургские полицейские выяснили обстоятельства травмирования мужчины, который необычным способом пытался попасть в свою квартиру и упал с высоты.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 апреля, накануне в начале девятого утра в одну из городских больниц поступил пациент, которому на вид около 25 лет. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множество ссадин на лице, а также острое отравление неким веществом.

События, предшествовавшие его госпитализации, установили сотрудники полиции. По предварительной информации, около семи утра он сорвался с водосточной трубы, по которой карабкался в свою квартиру, расположенную в доме № 22 на Канонерском острове.

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Комментарии (2)

Suricata
Человек паук уже не тот)
alexpalspb
Так и надо - все говорят. Так и надо - сам виноват. (с)
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