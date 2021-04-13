Утро начинается с трубы. Петербуржца госпитализировали после попытки зайти в свою квартиру через окно

Петербургские полицейские выяснили обстоятельства травмирования мужчины, который необычным способом пытался попасть в свою квартиру и упал с высоты.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 апреля, накануне в начале девятого утра в одну из городских больниц поступил пациент, которому на вид около 25 лет. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множество ссадин на лице, а также острое отравление неким веществом.



События, предшествовавшие его госпитализации, установили сотрудники полиции. По предварительной информации, около семи утра он сорвался с водосточной трубы, по которой карабкался в свою квартиру, расположенную в доме № 22 на Канонерском острове.

