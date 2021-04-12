«Фонтанка» публикует снимки пожара в «Невской мануфактуре», сделанные горожанами из разных районов Петербурга. Фотографии столба дыма очевидцы присылают в редакцию издания днём 12 апреля.
Как сообщает МЧС России, тушение пожара осложняет сильный ветер. «Проводятся замеры ПДК, в готовности к вылету вертолёт Ка-32», — также говорится в сообщении ведомства, которое опубликовано в его официальном Telegram-канале.
По данным городского управления МЧС, на два часа дня в производственном здании размером 35 на 150 метров горят четвертый и пятый этажи на площади 1500 квадратных метров. На улицу эвакуировали 40 человек. Пожар тушат по самому высокому рангу — пятому. По последним данным, есть пострадавшие. Всего по указанному адресу зарегистрированы порядка 80 компаний, которые арендуют помещения у «Невской мануфактуры».
Ранее стало известно, что из-за ЧП оказалась перекрыта Октябрьская набережная. От дома № 50 в оба направления растёт пробка
«Фонтанка» ведёт онлайн-трансляцию с места ЧП.