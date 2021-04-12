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У пожарных потери в борьбе с огнем на Октябрьской

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Дым от пожара в «Невской мануфактуре» виден из разных районов Петербурга. «Фонтанка» показывает свежие снимки ЧП

Петербуржцы показали фотографии пожара на Октябрьской набережной

«Фонтанка» публикует снимки пожара в «Невской мануфактуре», сделанные горожанами из разных районов Петербурга. Фотографии столба дыма очевидцы присылают в редакцию издания днём 12 апреля.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Как сообщает МЧС России, тушение пожара осложняет сильный ветер. «Проводятся замеры ПДК, в готовности к вылету вертолёт Ка-32», — также говорится в сообщении ведомства, которое опубликовано в его официальном Telegram-канале.

По данным городского управления МЧС, на два часа дня в производственном здании размером 35 на 150 метров горят четвертый и пятый этажи на площади 1500 квадратных метров. На улицу эвакуировали 40 человек. Пожар тушат по самому высокому рангу — пятому. По последним данным, есть пострадавшие. Всего по указанному адресу зарегистрированы порядка 80 компаний, которые арендуют помещения у «Невской мануфактуры».

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Ранее стало известно, что из-за ЧП оказалась перекрыта Октябрьская набережная. От дома № 50 в оба направления растёт пробка

«Фонтанка» ведёт онлайн-трансляцию с места ЧП.

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Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

Маргaрита
Уже два часа горит и ни одного вертолета чтобы пожар быстро погасить, а как налоги снимать, так по быстрому, никогда своего времени не упустят, еще в двойне могут насчитать, а ты пол года расхлебывай.
случайный_5e4ce4e84d5e3
с Невского видно
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