Торговцы ищут выход из Гостиного двора.

Предприниматели обвиняют управляющую компанию в захвате и порче имущества и намерены отстаивать права в суде. Оператор непоколебим и грозит недовольным взыскать полную аренду за период простоя.

Фото: Александр Петросян/Коммерсантъ

Коронакризис не обошел стороной старейший универмаг Северной столицы. Как стало известно «Фонтанке», около 60 арендаторов «Большого Гостиного двора» не могут договориться с администрацией об условиях работы в период ограничений. Покинуть торговые площади не позволяет «захваченный в заложники» товар. Но шанс разорвать кабальные условия дает новый закон о «юрьевом дне» для малого бизнеса.

«Большой Гостиный двор» прекратил работу с началом президентских каникул 28 марта. И хотя части ретейлеров позволено торговать, по сей день его двери остаются наглухо закрытыми. Поскольку сначала ограничения вводились всего на неделю, то подготовиться и вывезти товар торговцы не успели. Как рассказали «Фонтанке» арендаторы, в течение трех месяцев они неоднократно обращались к администрации с просьбой допустить их к прилавкам, чтобы забрать скоропортящиеся продукты и товары, находящиеся на реализации (то есть фактически принадлежащие поставщикам. — Прим. ред.), но не преуспели. Руководство пресекало все попытки предпринимателей попасть в свои отделы. Те, кому все же удалось прорваться на рабочее место, рисуют картины запустения: продукты в обесточенных холодильниках испортились, фрукты стухли, цветы сгнили в вазах.



Политику «блокады имущества» ретейлеры расценивают как попытку давления в переговорном процессе. Еще в апреле инициативная группа из 60 арендаторов (примерно две трети от общего числа) написала письмо директору «Большого Гостиного двора» Елене Коршуновой (есть в распоряжении «Фонтанки»), в котором изложила свое видение работы в кризисных условиях. В частности, торговцы просили дать скидку в 95% на время действия ограничений, а оставшиеся 5% заплатить в рассрочку после возобновления деятельности. С момента открытия магазины хотели платить не фиксированную ставку, а 15% от оборота. Все это предлагалось отразить в дополнительных соглашениях к договорам. Среди подписантов и крупные игроки (например, швейные фабрики Stayer и «БТК Груп»), и несколько десятков индивидуальных предпринимателей.

По словам арендаторов, передать требования удалось лишь спустя месяц: администрация отказалась его принимать, и зафиксировать факт вручения удалось только 22 мая — через заказное письмо с уведомлением. Руководство универмага до сих пор не дало на обращение официального ответа, но выставила встречное предложение: 30% от арендной платы, которая обозначена в договоре, рассказали «Фонтанке» арендаторы.



Но такие условия для части ретейлеров оказались неприемлемыми. По их словам, администрация могла бы пойти на бОльшие уступки, поскольку сама минимизировала свои расходы на содержание универмага, сократив большую часть охранников и отключив электричество. Те, у кого договоры истекли, заявили о намерении расстаться и забрать товар. Но получили ультиматум: соглашайтесь сейчас или потом будете платить по полной.

Генеральный директор «Большого Гостиного двора» Елена Коршунова отказалась прокомментировать конфликт с арендаторами, попросив обратиться с письменным запросом. Не исключено, что компания сама находится в режиме ожидания. АО «Большой Гостиный двор» арендует историческое здание универмага у Смольного и, сдавая часть площадей в субаренду, само является ретейлером и несет потери от простоя. Его основной вид деятельности («Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах») не включен в список пострадавших отраслей. Но если Смольный выполнит свое намерение давать льготы и по дополнительным видам деятельности, у компании появится шанс.



Авторы обращения рассказали «Фонтанке», что готовы подождать ответа до 14 июня, после чего решать вопрос уже в судебном порядке. Наиболее решительно настроены те, чей договор аренды уже истек.

«Наш договор закончился 1 мая, у меня остались товары, я хочу их вывезти и выставить на продажу», — говорит представитель ИП Соминский Анна Соминская. Предприниматель полностью заплатила аренду за март, но не готова платить 30% за апрель, когда не вела деятельность. «Если не вернут товар, будем обращаться в суд», — говорит она.

У владелицы магазина товаров для здоровья Елены Янушкевич договор закончился 31 марта, предложение продолжать платить за нерабочие апрель и май, хотя и по сниженной в три раза ставке, предпринимательницу категорически не устроило. Но «Большой Гостиный Двор» отказывается расторгать истекший договор и не дает доступ к товарам. Она также не исключает подачи искового заявления, если арендодатель не пойдет навстречу.

Владелец кафе Сергей Щадинский намерен взыскивать с арендодателя убытки: из-за отключенного электричества испортились продукты в холодильниках. Потери составили около 10 тысяч рублей. Правда, есть вероятность, что при таком раскладе он сам останется в должниках: его договор действует, за месяц он обязан заплатить «Большому Гостиному двору» 43 тысячи рублей.



Зашедшие в тупик переговоры между арендаторами и арендодателями в «Большом Гостином дворе» — не единственный пример на рынке. Как рассказывала «Фонтанка», многие собственники ТЦ приостановили переговоры с ретейлерами в ожидании, пока Госдума утвердит новые правила игры на время действия режима повышенной готовности. Правда до открытого конфликта дело пока не доходило: опасаясь вовсе остаться без арендаторов, собственники идут как минимум на отсрочки.

Согласно итоговой версии законопроекта, который в конце мая приняли депутаты, расторгать договоры аренды без штрафов смогут только арендаторы, которые относятся к малому и среднему бизнесу. При этом компании должны относиться к отраслям, пострадавшим от распространения коронавируса. Но использовать свое право на «юрьев день» компании могут только до 1 октября 2020 года.

Всего у «Большого Гостиного двора» около ста арендаторов. Собеседники «Фонтанки» затруднились подсчитать, сколько из них соответствуют таким критериям. Но те, кто подойдет, вероятно, воспользуются своим правом, если оператор не согласится на уступки.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»