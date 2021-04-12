Фонтанный дом и Кунсткамера вместе покажут «пылающую Африку» Николая Гумилева

Этнографические материалы из экспедиций и фото, сделанные недавно на маршруте, по которому следовал поэт, — музейщики объединились ради проекта в честь Николая Гумилева.
Для нас Гумилев — в первую очередь поэт: его стихи изучают в школе, с ним связан целый пласт литературной мифологии Серебряного века. Кунсткамера вместе с Музеем Анны Ахматовой к 135-му дню рождения Гумилева решили напомнить, что кроме фантазийной Африки в его жизни была настоящая и он не просто путешествовал по Абиссинии, а собирал этнографические материалы.
В Кунсткамере есть вещи, которые Гумилев привёз из экспедиции в 1913 году — для музея он в первую очередь собиратель коллекций. Среди них — фотографии, рукописи, вещи, купленные «в доме старухи хараритянки, у заезжего сомалийца, у женщин продавщиц на базаре».
В 2008 году по «абиссинскому» маршруту Гумилева и его племянника, поэта Николая Сверчкова, прошла экспедиция Кунсткамеры под руководством Юрия Чистова. В 2009–2010 годах «полевые» работы на маршруте поэтов-этнографов продолжились.
Благодаря им с 15 апреля вы сможете увидеть во дворе музеев — Фонтанного дома и Кунсткамеры — фото, сделанные в гумилевской Абиссинии с разницей в сто лет. В XXI веке места и ракурсы гумилевской экспедиции искала и находила Татьяна Фёдорова.
К выставке подготовили спецпрограмму — например, 24 апреля Фонтанный дом анонсировал автобусную экскурсию в Царское Село, которую посвятят Ахматовой и Гумилеву. Раньше таких мероприятий музей не проводил. Также в музее на мемориальной экспозиции будет небольшая выставка вещей, связанных с Николаем Гумилевым. Подробную программу смотрите на сайте музея.
Выставка «Колдовская страна!» пройдёт в саду Фонтанного дома и во дворе Музея антропологии и этнографии (Кунсткамеры) с 15 апреля по 26 августа. Вход свободный. 6+
Анастасия Семенович