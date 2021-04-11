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Фильм Кончаловского признали лучшим, несмотря на его протест из-за соседства с Навальным

Картина «Дорогие товарищи» была названа лучшей на премии «Белый слон»

В онлайн-трансляции вечером 10 апреля прошла церемония объявления лауреатов Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон». Главный приз — за лучший фильм — получил Андрей Кончаловский и его лента «Дорогие товарищи». Ранее режиссер просил снять картину с номинации. Его возмутило присуждение специального приза фильму-расследованию Алексея Навального. Однако в экспертном совета «Белого слона» объяснили, что отказ от номинации регламентом не предусмотрен. Также произошел раскол в составе учредителей премии.

Среди других лауреатов премии по итогам 2020 года — якутский фильм «Пугало»: работу его режиссера Дмитрия Давыдова назвали лучшей. Исполнительница главной роли в картине Валентина Романова-Чыскыырай признана лучшей актрисой.

Автором лучшего сценария назвали Михаила Сегала («Глубже!») — исполнитель главной роли в его фильме Александр Паль был назван лучшим актером. За лучшую операторскую работу отметили Ирину Уральскую («Блокадный дневник»). Также была отмечена работа группы художников фильма «Серебряные коньки» — Александр Загоскин, Татьяна Патрахальцева и Галина Солодовникова. Лучшим дебютом стал «Китобой», а документалкой — «Гунда». «Психа» Федора Бондарчука с Константином Богомоловым признали лучшим сериалом, а событием года назвали «Дау» Ильи Хржановского. Его отец Андрей Хржановский получил приз за вклад в искусство кино с анимационной лентой «Нос, или Заговор не таких».

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