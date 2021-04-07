FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +5
76.38р90.18р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Кончаловского не избавят от соседства с Навальным. «Белый слон» не в силах снять фильм с конкурса

Гильдия киноведов и кинокритиков по регламенту не может не рассмотреть «Дорогих товарищей!»

Картину «Дорогие товарищи!» режиссёра Андрея Кончаловского не снимут с конкурса «Белый слон» несмотря на личную просьбу. Как объяснили организаторы, автор может демонстративно не принять награду, но не сделать так, чтобы его картину не оценивали кинокритики.

«В соответствии с регламентом премии при голосовании экспертного совета рассматривается «список всех отечественных фильмов, чей выход в прокат или пресс-показ состоялся в период с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего года». /.../ Мы расцениваем позицию А. С. Кончаловского как отказ от получения премии «Белый слон». В случае если он окажется победителем в номинациях «лучший фильм» и «лучший режиссер», приз вручаться не будет», — говорится в заявлении организаторов конкурса. Цитату 7 апреля на странице в Facebook привёл критик Виктор Матизен. Как отмечается в сообщении, остальные создатели «Дорогих товарищей!» в случае выигрыша смогут без проблем забрать свои призы.

Напомним, 6 апреля Андрей Кончаловский попросил снять его картину о расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году с номинации на Национальную премию кинокритики и кинопрессы за 2020 год. Решение режиссер объяснил тем, что не согласен с выдвижением на неё расследований Алексея Навального.

Фильмы политика Кончаловский назвал «политическим актом», который «не может получать оценки по критериям киноискусства».

Как отметил критик Виктор Матизен, 30 марта, когда информация о выдвижении работ Навального уже была в открытом доступе, режиссёр ещё был готов принять участие в конкурсе.

Картина «Дорогие товарищи!» выдвигалась на премию «Оскар», но не попала в список номинантов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний