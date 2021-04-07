Кончаловского не избавят от соседства с Навальным. «Белый слон» не в силах снять фильм с конкурса

Картину «Дорогие товарищи!» режиссёра Андрея Кончаловского не снимут с конкурса «Белый слон» несмотря на личную просьбу. Как объяснили организаторы, автор может демонстративно не принять награду, но не сделать так, чтобы его картину не оценивали кинокритики.
«В соответствии с регламентом премии при голосовании экспертного совета рассматривается «список всех отечественных фильмов, чей выход в прокат или пресс-показ состоялся в период с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего года». /.../ Мы расцениваем позицию А. С. Кончаловского как отказ от получения премии «Белый слон». В случае если он окажется победителем в номинациях «лучший фильм» и «лучший режиссер», приз вручаться не будет», — говорится в заявлении организаторов конкурса. Цитату 7 апреля на странице в Facebook привёл критик Виктор Матизен. Как отмечается в сообщении, остальные создатели «Дорогих товарищей!» в случае выигрыша смогут без проблем забрать свои призы.
Напомним, 6 апреля Андрей Кончаловский попросил снять его картину о расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году с номинации на Национальную премию кинокритики и кинопрессы за 2020 год. Решение режиссер объяснил тем, что не согласен с выдвижением на неё расследований Алексея Навального.
Фильмы политика Кончаловский назвал «политическим актом», который «не может получать оценки по критериям киноискусства».
Как отметил критик Виктор Матизен, 30 марта, когда информация о выдвижении работ Навального уже была в открытом доступе, режиссёр ещё был готов принять участие в конкурсе.
Картина «Дорогие товарищи!» выдвигалась на премию «Оскар», но не попала в список номинантов.