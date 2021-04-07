Кончаловского не избавят от соседства с Навальным. «Белый слон» не в силах снять фильм с конкурса

Картину «Дорогие товарищи!» режиссёра Андрея Кончаловского не снимут с конкурса «Белый слон» несмотря на личную просьбу. Как объяснили организаторы, автор может демонстративно не принять награду, но не сделать так, чтобы его картину не оценивали кинокритики.



«В соответствии с регламентом премии при голосовании экспертного совета рассматривается «список всех отечественных фильмов, чей выход в прокат или пресс-показ состоялся в период с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего года». /.../ Мы расцениваем позицию А. С. Кончаловского как отказ от получения премии «Белый слон». В случае если он окажется победителем в номинациях «лучший фильм» и «лучший режиссер», приз вручаться не будет», — говорится в заявлении организаторов конкурса. Цитату 7 апреля на странице в Facebook привёл критик Виктор Матизен. Как отмечается в сообщении, остальные создатели «Дорогих товарищей!» в случае выигрыша смогут без проблем забрать свои призы.

