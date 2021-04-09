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Морозы и ОПЕК+. ФАС объяснила, почему в России дорожает топливо

В ФАС назвали морозы и сделку ОПЕК+ причинами роста цен на топливо в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объяснила, почему в 2021 году в России растут цены на топливо. Их толкает вверх множество причин, в том числе морозы и договоренности ОПЕК+ по сдерживанию добычи нефти.

Как сообщили антимонопольщики РИА Новости 9 апреля, рост на нефтепродукты связан с множеством факторов. К ним отнесли сезонное увеличение спроса как внутри страны, так и на основных рынках потребления в Восточной Европе и Азии, рост экспортных цен, снижение предложения на бирже, низкие температуры, ограничение добычи нефти по соглашению стран ОПЕК+, рост цен на нефть при неизменности курса рубля.

По данным Росстата, сначала автомобильный бензин в России подорожал на 3,2%, дизельное топливо — на 1,6%. Ранее в Минэнерго объяснили рост цен на бензин общей инфляцией и увеличением оптовых цен из-за сезонного роста спроса на топливо. В конце марта о «беспрецедентном» росте цен на бензин предупредили участники рынка, но ФАС тогда не увидела предпосылок к этому и заверила, что осуществляет «полный мониторинг» происходящего.

Правительство приняло меры для стабилизации ситуации на топливном рынке. Чиновники обязали нефтяников направлять больше топлива на биржу, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке, а также договорились об изменении параметров расчета нефтяного демпфера, чтобы скорректировать оптовые цены на бензин.

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Комментарии (2)

Skazochny
чё ля? морозы?
kоt-obormot
А Англичанка, с Бабамой, которые везде "гадят" - где?
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