Морозы и ОПЕК+. ФАС объяснила, почему в России дорожает топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объяснила, почему в 2021 году в России растут цены на топливо. Их толкает вверх множество причин, в том числе морозы и договоренности ОПЕК+ по сдерживанию добычи нефти.



Как сообщили антимонопольщики РИА Новости 9 апреля, рост на нефтепродукты связан с множеством факторов. К ним отнесли сезонное увеличение спроса как внутри страны, так и на основных рынках потребления в Восточной Европе и Азии, рост экспортных цен, снижение предложения на бирже, низкие температуры, ограничение добычи нефти по соглашению стран ОПЕК+, рост цен на нефть при неизменности курса рубля.