Майонез и соусы могут подорожать вслед за маслом

По данным издания, об апрельском повышении цен на майонез и соусы на 5–12% ретейлеров предупредили, в частности, Нижегородский масложировой комбинат (НМЖК; марки «Ряба», «Сдобри»), ГК «Эфко» (бренд «Слобода») и компания «Скит». Причины этого — подорожание ключевого сырья («Фонтанка» рассказывала, что растительное масло достигло в мировой цене 10-летнего максимума ), упаковки, ГСМ и логистики. В НМЖК отмечают, что 10-процентное повышение не компенсирует рост себестоимости, а лишь позволит избежать убытков.

Крупные производители соусов и майонеза собираются повышать отпускные цены для торговых сетей в среднем на 10%. Об этом 9 апреля пишет «Коммерсантъ» .

По словам коммерческого директора «Скита» Леонида Аксельрода, рост цен на подсолнечное масло стал «катастрофой» для переработчиков, и они не могут адекватно пересмотреть отпускные цены. В АО «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») говорят, что почти все поставщики сырья и ингредиентов — сахара, уксуса, масла, пленки — ежемесячно пересматривают цены.

Некоторые участники рынка надеются, что после введения пошлины на экспорт масла ситуация стабилизируется. Другие же предупреждают, что в середине года поставщики почти всего продовольствия поднимут цены.

Ранее Росстат отчитался о замедлении продовольственной инфляции в России. В целом с начала года стоимость еды выросла на 3,1%. Рассчитанный «Фонтанкой» «индекс кулича» увеличился за год на 17%. Первая попытка властей сдержать рост цен на сахар и масло оказалась не совсем удачной. Теперь чиновники предприняли новую попытку и пообещали участникам рынка компенсации за сдерживание цен.

