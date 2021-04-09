Адвокат рассказал, что за Навальным в медсанчасти «присматривает» заключенный, который «волшебным образом заболел»

Оппозиционер Алексей Навальный, который с признаками ОРЗ попал в медсанчасть ИК-2 в Покрове, находится там вместе с другим заключенным, который якобы за ним «присматривает». Об этом рассказал адвокат политика Вадим Кобзев 8 апреля.



«Он [Навальный] там находится не один. Он там находится с одним осужденным. Это дневальный из его отряда, который волшебным образом тоже заболел. Дневальный — это специальный человек, которым за ним все это время присматривает. Если у Навального температура и его медсанчасть, то и у того сразу тоже температура, его тоже туда. Вообще большой вопрос, настоящий ли это осужденный», — цитирует Кобзева Znak.com.

