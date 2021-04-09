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Адвокат рассказал, что за Навальным в медсанчасти «присматривает» заключенный, который «волшебным образом заболел»

Адвокат рассказал, с кем находится Навальный в медсанчасти

Оппозиционер Алексей Навальный, который с признаками ОРЗ попал в медсанчасть ИК-2 в Покрове, находится там вместе с другим заключенным, который якобы за ним «присматривает». Об этом рассказал адвокат политика Вадим Кобзев 8 апреля.

«Он [Навальный] там находится не один. Он там находится с одним осужденным. Это дневальный из его отряда, который волшебным образом тоже заболел. Дневальный — это специальный человек, которым за ним все это время присматривает. Если у Навального температура и его медсанчасть, то и у того сразу тоже температура, его тоже туда. Вообще большой вопрос, настоящий ли это осужденный», — цитирует Кобзева Znak.com.

Ранее оппозиционный политик поделился подробностями своей голодовки. По словам Алексея Навального, ему приходится выкидывать из карманов подложенные конфеты и пить под надзором сотрудника колонии.

Ранее о быте осужденных ИК-2 Покрова рассказал телеканал RT, в котором Мария Бутина спорила с Алексеем Навальным об условиях содержания. В колонии у политика начались проблемы со здоровьем — нога начала терять чувствительность, затем заболела спина, поднялась температура, а трое осужденных из отряда были госпитализировали с туберкулезом. Из-за неоказания медицинской помощи Навальный объявил голодовку. 5 апреля его перевели в медико-санитарную часть с признаками ОРЗ.

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Комментарии (9)

Савва Морозов
Присматривает не за хамоном/инстаграмом, а, чтобы торпеда не прилетела.
Djnyana
Бог следит за здоровьем Лёхи и, очень не любит причиняющих его здоровью вред! )
Piter Russo
Значит начальство колонии признает важность персоны Навального в своем заведении.
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