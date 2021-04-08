Ситуация не улучшается. Роспотребнадзор нашел нарушения у 70% поставщиков школьного питания.

«Что у нас вызывает особую тревогу, что почти 70% поставщиков пищевых продуктов также нарушают требования санитарного законодательства. К сожалению, мы не видим динамику улучшения. Если по школам мы видим улучшение, то по поставщикам пищевых продуктов, к сожалению, [нарушения] не уменьшаются, они как были, так и есть», — цитирует ее ТАСС.

Роспотребнадзор обнаружил нарушения почти у 70% поставщиков продуктов питания в российские школы. Ситуация в этом сегменте не улучшается, заявила 8 апреля начальник управления санитарного надзора службы Ирина Шевкун.

Ведомство выявило нарушения у 3,8 тыс. поставщиков по России. В основном они были связаны с документацией, маркировкой продуктов, условиями и сроками их хранения, транспортировкой и несоответствием показателям качества.



Также Роспотребнадзор нашел нарушения в 2,4 тыс. школ, что соответствует 74% от всех проверенных. В ряде регионов нарушения встречаются более чем в три раза чаще, чем в среднем по стране. Конкретные субъекты Шевкун называть не стала. В основном школы-нарушители используют неправильные технологии приготовления, выдачи холодных блюд, занижают массы порций, а готовая продукция не соответствует нормам по энергетической ценности и калорийности.



Ранее «Фонтанка» проверяла, чем в Петербурге кормят младшеклассников и учеников старшей школы.



Неделю назад родители рассказали о массовом отравлении в младших классах 642 гимназии «Земля и Вселенная». Роспотребнадзор и прокуратура начали проверку инцидента. Поставщик продуктов питания в школу АО «Комбинат питания Красносельского района» заявил, что работает без нарушений. «Фонтанка» подробно писала об этой новой компании, которая постепенно начала занимать петербургский рынок. Её успехи совпали с реформированием городской системы закупок детского питания, которая началась в этом году.

