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В Петербурге трое учеников гимназии 642 госпитализированы. Родительскую версию об отравлении проверят Роспотребнадзор и прокуратура

В Петербурге трое учеников попали в больницу после обеда в гимназии, где произошло массовое отравление

Трое учеников гимназии № 642 «Земля и Вселенная» в Петербурге госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное, об этом рассказали в администрации Василеостровского района 31 марта.

Также сообщения о плохом самочувствии учеников зафиксировали в поликлиниках № 1 и № 4. «На данный момент в гимназии ведется проверка Роспотребнадзора совместно с прокуратурой Василеостровского района. По итогам санэпидрасследования Роспотребназдор даст заключение», — уточнили в администрации.

О массовом отравлении в младших классах 642-й гимназии «Земля и Вселенная» рассказали родители. Накануне у детей появились понос, рвота и температура. По словам родителей, около 40 учеников не смогли прийти на уроки из-за плохого самочувствия.

За организацию завтраков и обедов в учреждении отвечает Комбинат социального питания Красносельского района. Не так давно появившаяся на рынке компания обеспечивает едой 19 учреждений на Васильевском острове.

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Комментарии (2)

Steelpain
Ухх, малолетние сектанты, понасмотрят своего аниме, а потом дол.. массово самотравятся.
VVM1962
все лучшее детям
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