В Петербурге трое учеников гимназии 642 госпитализированы. Родительскую версию об отравлении проверят Роспотребнадзор и прокуратура

Трое учеников гимназии № 642 «Земля и Вселенная» в Петербурге госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное, об этом рассказали в администрации Василеостровского района 31 марта.



Также сообщения о плохом самочувствии учеников зафиксировали в поликлиниках № 1 и № 4. «На данный момент в гимназии ведется проверка Роспотребнадзора совместно с прокуратурой Василеостровского района. По итогам санэпидрасследования Роспотребназдор даст заключение», — уточнили в администрации.

О массовом отравлении в младших классах 642-й гимназии «Земля и Вселенная» рассказали родители. Накануне у детей появились понос, рвота и температура. По словам родителей, около 40 учеников не смогли прийти на уроки из-за плохого самочувствия.