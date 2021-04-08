«Вектор» подтвердил: десятки вакцинированных «ЭпиВакКороной» заболели коронавирусом

Кроме того, во время клинических исследований на добровольцах старше 60 лет, по словам Максютова, из 150 человек после первой вакцинации заболело 20.

«После вакцинации случаи заболевания есть, как и при применении любых других вакцин против нового коронавируса. В подавляющем большинстве случаев инфицирование произошло, когда у добровольцев еще не успел сформироваться полноценный иммунный ответ, то есть не прошло 42 дня после первой вакцинации», — заявил Максютов в интервью «Известиям» 8 апреля. Точное количество зараженных не уточняется.

«Следует отметить, что, в отличие от первых клинических исследований, в которых добровольцы проживали в стационаре и, соответственно, не могли проконтактировать с вирусом, в рамках данных исследований добровольцы после получения первой прививки на следующий день были выписаны домой. У них уже была возможность в естественных условиях проконтактировать с больными, что, видимо, и произошло», — прокомментировал руководитель «Вектора».

Он добавил, что в популяции всегда есть около 10% населения, которые не получают иммунитет в ответ на любые вакцины.

Ранее участники испытаний «ЭпиВакКороны» самостоятельно и за свой счет проверили у себя уровень антител, однако полученные результаты, по их словам, оказались ниже референсного значения минимум у трети вакцинированных. А некоторые из них заявили, что заболели коронавирусом после вакцинации. Они отправили два открытых письма в Минздрав.

«Вектор» ответил на обвинения публикацией 24 марта долгожданных результатов клинических исследований «ЭпиВакКороны». Среди добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет они подтвердили безопасность и эффективность вакцины и выработку антител у 100% добровольцев. Получилось, что антитела появились даже у плацебников.