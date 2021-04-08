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«Вектор» подтвердил: десятки вакцинированных «ЭпиВакКороной» заболели коронавирусом

Подтверждено заражение десятков людей, получивших «ЭпиВакКорону»

Гендиректор «Вектора» Ринат Максютов сообщил о случаях, когда люди заболевали коронавирусом после прививки новой вакциной «ЭпиВакКорона», разработанной его центром. По его словам, это связано с тем, что у них не сформировался иммунитет.

«После вакцинации случаи заболевания есть, как и при применении любых других вакцин против нового коронавируса. В подавляющем большинстве случаев инфицирование произошло, когда у добровольцев еще не успел сформироваться полноценный иммунный ответ, то есть не прошло 42 дня после первой вакцинации», — заявил Максютов в интервью «Известиям» 8 апреля. Точное количество зараженных не уточняется.

Кроме того, во время клинических исследований на добровольцах старше 60 лет, по словам Максютова, из 150 человек после первой вакцинации заболело 20.

«Следует отметить, что, в отличие от первых клинических исследований, в которых добровольцы проживали в стационаре и, соответственно, не могли проконтактировать с вирусом, в рамках данных исследований добровольцы после получения первой прививки на следующий день были выписаны домой. У них уже была возможность в естественных условиях проконтактировать с больными, что, видимо, и произошло», — прокомментировал руководитель «Вектора».

Он добавил, что в популяции всегда есть около 10% населения, которые не получают иммунитет в ответ на любые вакцины.

Ранее участники испытаний «ЭпиВакКороны» самостоятельно и за свой счет проверили у себя уровень антител, однако полученные результаты, по их словам, оказались ниже референсного значения минимум у трети вакцинированных. А некоторые из них заявили, что заболели коронавирусом после вакцинации. Они отправили два открытых письма в Минздрав.

«Вектор» ответил на обвинения публикацией 24 марта долгожданных результатов клинических исследований «ЭпиВакКороны». Среди добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет они подтвердили безопасность и эффективность вакцины и выработку антител у 100% добровольцев. Получилось, что антитела появились даже у плацебников.

О том, когда и где в Петербурге начнут вакцинировать «ЭпиВакКороной», читайте в материале «Фонтанки». Первая партия на 13 700 доз уже в Северной столице.

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Комментарии (21)

mynine
Вообще, конкретно к этой пептидной вакцине куча вопросов у специалистов. Нет данных по используемым компонентам, нет нормальных клинических исследований, в статьях много ошибок и недочетов, антитела определяются только их собственным тестом и тд.

Если есть возможность выбора, прививайтесь лучше Спутником.
nuga
Эту вакцину уже завезли и Фонтанка дает ей рекламу .Потом начнутся вопли о росте ковида. Бедные пожилые люди,которых за ручку ведут уколоться,
126745288
короче - сами виноваты, что на вас вакцина не работает
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